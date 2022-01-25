Marmaray seferleri sabaha kadar ücretiz devam edecek - Son Dakika

Marmaray seferleri sabaha kadar ücretiz devam edecek

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da Marmaray seferlerinin sabaha kadar ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Bakanlığımıza bağlı Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz devam edecektir."

Marmaray'dan daha önce yapılan açıklamada da yoğun kar yağışının kent trafiğini olumsuz etkilemesi nedeniyle Marmaray seferlerinin saat 02.00'ye kadar uzatıldığı bildirilmişti.

Haber: ANKARA,