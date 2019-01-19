Son Dakika Haberleri: Marmaray Seferlerine "Çalışma" Düzenlemesi

Marmaray Seferlerine "Çalışma" Düzenlemesi

41 dakika önce

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünce, entegrasyon, sinyalizasyon ve test çalışmaları dolayısıyla Marmaray seferlerinde düzenleme yapılacak.

Marmaray Seferlerine
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünce, entegrasyon, sinyalizasyon ve test çalışmaları dolayısıyla Marmaray seferlerinde düzenleme yapılacak.

TCDD'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da Söğütlüçeşme- Gebze ve Halkalı- Kazlıçeşme Banliyö Hatlarının İyileştirilmesi Projesi kapsamında hatların, halen işletilmekte olan Marmaray hatları ile entegre edilmesi, sinyalizasyon ve test çalışmalarının yapılması için Ayrılık Çeşmesi İstasyonu, 21 Ocak gece saat 00.00'dan itibaren geçici olarak tren işletmeciliğine kapatılacak.

Çalışmalar tamamlanıp Ayrılık Çeşmesi İstasyonu yeniden açılana kadar Marmaray trenleri, Üsküdar-Kazlıçeşme arasında işletilecek.

Yolcuların, Ayrılık Çeşmesi-Üsküdar arasındaki seyahatleri için İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait İETT tarafından otobüs seferleri gerçekleştirilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 07:04 Kaynak: AA

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