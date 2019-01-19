Marmaray seferlerine 'çalışma' düzenlemesi
1 saat önce
Ayrılık Çeşmesi İstasyonu, 21 Ocak gece saat 00.00'dan itibaren geçici olarak tren işletmeciliğine kapatılacak.
Ayrılık Çeşmesi İstasyonu, 21 Ocak gece saat 00.00'dan itibaren geçici olarak tren işletmeciliğine kapatılacak. İstasyon yeniden açılana kadar Marmaray
trenleri, Üsküdar- Kazlıçeşme
arasında işletilecek.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 07:55
Gebze-Halkalı Marmaray Hattı'nda Yapılacak Testler Nedeniyle, 19 Ocak-4 Mart Tarihleri Arasında Marmaray Seferleri Kısıtlı Yapılacak
21 Ocak Süper Ay Tutulması Burçları Nasıl Etkileyecek?
Kestane Üretimi 'Gal Arısı' Tehdidi Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
Afyonlu Teknikerin Kaynanadili Meyvesinden Ürettiği Kaktüs Sirkesi, Her Derde Deva Oluyor