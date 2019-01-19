Son Dakika Haberleri: Marmaray seferlerine 'çalışma' düzenlemesi

Marmaray seferlerine 'çalışma' düzenlemesi

1 saat önce

Ayrılık Çeşmesi İstasyonu, 21 Ocak gece saat 00.00'dan itibaren geçici olarak tren işletmeciliğine kapatılacak.

Marmaray seferlerine 'çalışma' düzenlemesi, System.String[]
Ayrılık Çeşmesi İstasyonu, 21 Ocak gece saat 00.00'dan itibaren geçici olarak tren işletmeciliğine kapatılacak. İstasyon yeniden açılana kadar Marmaray trenleri, Üsküdar- Kazlıçeşme arasında işletilecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 07:55 

Üsküdar, Kazlıçeşme, Marmaray, Ekonomi
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