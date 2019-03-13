Marmaray, Siemens Mobility teknolojisiyle hizmete girdi
1 saat önce
Hizmete alınan Gebze-Halkalı Marmaray Hattı kapsamında Siemens'in sinyalizasyon ve kontrol, haberleşme ve SCADA sistemlerinin yanı sıra CBTC ve ERTMS teknolojisi yer alıyor.
Hizmete alınan Gebze- Halkalı Marmaray
Hattı kapsamında Siemens
'in sinyalizasyon ve kontrol, haberleşme ve SCADA sistemlerinin yanı sıra CBTC ve ERTMS teknolojisi yer alıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:50
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