Son Dakika Haberleri: Marmaray, Siemens Mobility teknolojisiyle hizmete girdi

Marmaray, Siemens Mobility teknolojisiyle hizmete girdi

1 saat önce

Hizmete alınan Gebze-Halkalı Marmaray Hattı kapsamında Siemens'in sinyalizasyon ve kontrol, haberleşme ve SCADA sistemlerinin yanı sıra CBTC ve ERTMS teknolojisi yer alıyor.

Marmaray, Siemens Mobility teknolojisiyle hizmete girdi , System.String[]
Hizmete alınan Gebze- Halkalı Marmaray Hattı kapsamında Siemens'in sinyalizasyon ve kontrol, haberleşme ve SCADA sistemlerinin yanı sıra CBTC ve ERTMS teknolojisi yer alıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:50 

Gebze, Halkalı, Marmaray, Siemens, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı İlk Gününde Vatandaşlardan Yoğun İlgi Gördü Halkalı-Gebze Banliyö Hattı'nın Ücret Tarifesi Belli Oldu

Emekliye Müjde! Ek Ödeme Tutarı 42 ile 315 Lira Arasında Artacak Bankalar Dosya Masrafı Üzerinden Aldığı Faizi Geri Ödeyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 13:06:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marmaray, Siemens Mobility teknolojisiyle hizmete girdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]