Son Dakika › Güncel › Marmaray ve Başkentray, yarım saat aralıklarla sefer yapacak - Son Dakika
Marmaray ve Başkentray, yarım saat aralıklarla sefer yapacak
6 saat önce
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, sokağa çıkma yasağı kapsamı dışında kalan vatandaşlar için İstabul'da Marmaray ve Ankara'da Başkentray'ın yarım saat aralıklarla sefer yapacağını açıkladı.
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, sokağa çıkma yasağı kapsamı dışında kalan vatandaşlar için İstabul'da Marmaray ve Ankara'da Başkentray'ın yarım saat aralıklarla sefer yapacağını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığının 10 Nisan 2020 tarihli sokağa çıkma yasağı talimatları doğrultusunda, yasak kapsamı haricinde olan görevli ve vatandaşlarımızın ev, iş yeri ve görev yerleri arasında ulaşımlarının sağlanması amacıyla İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray yarım saat sefer aralıklarıyla hizmet vermeye devam etmektedir. Ayrıca PTT ve PTT Kargo da bu kapsamda hizmetlerine devam etmektedir" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 12:57 Kaynak: DHA
Son Dakika TBMM'de 'sokağa çıkma yasağı' tartışması Son dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 2 bin 756 kişiye adli işlem yapıldı Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da Sokağı çıkma yasağını çiğneyen motosikletli alkollü çıktı