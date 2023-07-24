Marmaray ve metroda kadınları görüntüleyen kişilere yolcular tarafından saldırı - Son Dakika
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Marmaray ve metroda kadınları görüntüleyen kişilere yolcular tarafından saldırı

24.07.2023 10:04

Marmaray ve metroda kadınları cep telefonuyla görüntülediği öne sürülen iki kişi diğer yolcular tarafından dövüldü. Bostancı Metro istasyonunda bir yolcu, 13 yaşındaki kızın videosunu çektiği gerekçesiyle çevredekilerin tepkisiyle karşılaştı. Metrodakiler adamın telefonunu alarak kontrol ettiklerinde kıza ait videolar buldu. Marmaray'ın Zeytinburnu istasyonunda ise karşısında oturan kadınların fotoğraflarını ve videolarını çektiği öne sürülen bir kişiye yolcular saldırmaya başladı. Her iki olay da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Marmaray ve metroda kadınları cep telefonuyla görüntülediği öne sürülen iki kişi diğer yolcular tarafından dövüldü.

İddiaya göre Bostancı Metro istasyonunda bir yolcu, 13 yaşındaki kızın videosunu çektiği gerekçesiyle çevredekilerin tepkisiyle karşılaştı. Metrodakiler adamın telefonunu alarak kontrol ettiklerinde kıza ait videolar buldu. Metronun kapıları açıldıktan sonra yaşanan arbede de adama yumruk atıldığı görülüyor. Daha sonra şüpheliyi polise teslim etmek için yakaladılar ancak ellerinden kaçmayı başardı. Adamın kaçtığı anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Diğer olay ise dün saat 20.30 sıralarında Marmaray'ın Zeytinburnu istasyonunda yaşandı. İddiaya göre, karşısında oturan kadınların fotoğraflarını ve videolarını çektiği öne sürüler bir kişiye yolcular saldırmaya başladı. O anlar cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, Marmaray'da bulunan birçok yolcunun, kadınların videosunu çektiği iddia edilen kişiye saldırdığı görülüyor.

Kaynak: DHA
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Zeytinburnu, Marmaray, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaray ve metroda kadınları görüntüleyen kişilere yolcular tarafından saldırı - Son Dakika
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