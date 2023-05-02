Marmaray'ın Yenikapı durağında vatandaşın biri kendisini raylara atarak intihar etti - Son Dakika
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Marmaray'ın Yenikapı durağında vatandaşın biri kendisini raylara atarak intihar etti

02.05.2023 11:23

Olay, Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda Gebze yönüne gitmekte olan Marmaray'ın önüne atlayarak intihar eden bir şahıs hayatını kaybetti. Erkek olduğu öğrenilen kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Marmaray'dan yapılan açıklamada, intihar nedeniyle 2 saat boyunca gecikmeli yapılan seferlerin normale döndüğü kaydedildi.

Sabah saat 08.20 sıralarında Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda meydana gelen olayda, istasyonda bekleyen bir kişi Gebze yönüne gitmekte olan Marmaray'ın önüne atlayarak intihar etti.

Marmaray'da intihar! Raylara atlayan şahıs hayatını kaybetti

CANSIZ BEDENİ ADLİ TIP KURUMU MORGU'NA KALDIRILDI

İstasyonda bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Ekipler yaptıkları ilk incelemede raylara atlayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Erkek olduğu öğrenilen kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Marmaray'da intihar! Raylara atlayan şahıs hayatını kaybetti

"SEFERLER TEK HATTAN GECİKMELİ OLARAK YAPILMAKTADIR"

Marmaray'ın, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, intihar girişimiyle yaklaşık 2 saat boyunca gecikmeli yapılan seferlerin saat 10:15 itibarıyla normale döndüğü kaydedildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (3)
  • Metehan TÜRK: Ben bugün Küçükçekmece'den Marmaray'a bindim.Sabah 08.25 sularında Kazlıçeşme'de bizi indirdiler.Biraz bekledik.Sonra bir tren Yenikapı istikametinden gelerek bizi aldı.Sirkeci'ye kadar getirdi.Meğer sonra öğrendik ki bu intihar hadisesi olmuş?!Yolcuların kendini oraya atmasını önleyecek teknik önlemler alınması lazım?!İntihar dehşettir ve cinnettir!Yazık!.. Cevap Yaz 16 1 Yayından Kaldır
  • ERKAN EREN: Allah rahmet eylesin dunya sikintisi bitti dunyada ne derdi vardir kimbilir herkez bir sey yazar suraya ama herkez yazar kimse bir yaraya derman olalim demez Allah dunya sikintilari karsiligini ahirette versin Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
  • Serkan Basar: Garibim kimbilir aşamadığı ne gibi sorunları vardı şimdi bir iki üçkağıtçı çıkar yok kendi canına kıymak cehennem muhabbeti yaparsa ağzına terlikle vururum rabbim bu kişiyi bağışlasın Cevap Yaz 55 21 Yayından Kaldır
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Marmaray, İntihar, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaray'ın Yenikapı durağında vatandaşın biri kendisini raylara atarak intihar etti - Son Dakika


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