Marmaray'ın Yenikapı durağında vatandaşın biri kendisini raylara atarak intihar etti

Sabah saat 08.20 sıralarında Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda meydana gelen olayda, istasyonda bekleyen bir kişi Gebze yönüne gitmekte olan Marmaray'ın önüne atlayarak intihar etti.

CANSIZ BEDENİ ADLİ TIP KURUMU MORGU'NA KALDIRILDI

İstasyonda bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Ekipler yaptıkları ilk incelemede raylara atlayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Erkek olduğu öğrenilen kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

"SEFERLER TEK HATTAN GECİKMELİ OLARAK YAPILMAKTADIR"

Marmaray'ın, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, intihar girişimiyle yaklaşık 2 saat boyunca gecikmeli yapılan seferlerin saat 10:15 itibarıyla normale döndüğü kaydedildi.