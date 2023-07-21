Marmaray Yenikapı İstasyonunda Genç Kızın Tren Altında Hayatını Kaybetmesi - Son Dakika
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Marmaray Yenikapı İstasyonunda Genç Kızın Tren Altında Hayatını Kaybetmesi

21.07.2023 16:22

Marmaray'ın Yenikapı İstasyonu'nda tren geçtiği sırada raylara atladığı iddia edilen 15 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Olay sonrası Marmaray seferleri bir süre tek hattan yapıldı.

Marmaray Yenikapı istasyonunda tren geçeceği sırada raylara atladığı öne sürülen 15 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.00 sıralarında Marmaray'ın Yenikapı İstasyonu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşında olduğu öğrenilen A.Ö. isimli genç kız, tren istasyonundan raylara atladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Trenin altında kalan A.Ö., itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede A.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından genç kızın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İSTASYONDA YOĞUNLUK OLUŞTU

Yaşanan olay sonrası Marmaray seferleri bir süre tek hattan yapıldı. Marmaray Yenikapı istasyonundan yolcu alımı durdurulduğu için yoğunluk oluştu. Olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından Marmaray seferleri normale döndü.

Kaynak: DHA
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Marmaray, İtfaiye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaray Yenikapı İstasyonunda Genç Kızın Tren Altında Hayatını Kaybetmesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmaray Yenikapı İstasyonunda Genç Kızın Tren Altında Hayatını Kaybetmesi - Son Dakika
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