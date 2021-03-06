Marmarbirlik'ten 75 milyon liralık ödeme - Son Dakika

Marmarbirlik'ten 75 milyon liralık ödeme

06.03.2021 16:04
Marmarbirlik'ten 75 milyon liralık ödeme, System.String[]

2020/2021 ürün alım kampanyasında 39 bin ton ürün alımı gerçekleştiren Marmarabirlik, 10 Mart Çarşamba günü 75 milyon lira ödeme yapacak.

2020/2021 ürün alım kampanyasında 39 bin ton ürün alımı gerçekleştiren Marmarabirlik, 10 Mart Çarşamba günü 75 milyon lira ödeme yapacak. Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "2010 yılından bugüne, ürün bedelleri kredi kullanmadan kendi öz kaynaklarımızla ödenmektedir" dedi.

2020/2021 ürün alım kampanyasında 332 milyon lira tutarında ürün alımı gerçekleştiren Marmarabirlik, alım planı dışında kalan kota fazlası ürün dahil olmak üzere, kalan ürün bedellerinin tamamının ödemesini yapmış olacak. Ödeme planı dahilinde 17 Mart'ta yapılacak olan ödemeler, Birlik mali imkanlarının elvermesi sebebiyle 10 Mart 2021 Çarşamba günü yapılacak olup, ortaklar saat 18.00'dan itibaren Ziraat Bankası ATM'lerinden ürün bedellerini alabilecek. Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Satışlardan olumlu dönüş olması ve Birlik mali imkanlarının elvermesi durumunda ürün bedelleri 1 gün bekletilmeden ödenmektedir. Üreticilerimizin 75 milyon TL ürün bedeli alacağı öne çekilerek, ödenmesi kararı alınmıştır. Yapılacak olan bu ödeme ile ortaklarımıza borcumuz kalmayacaktır" dedi.

Ortakların Marmarabirlik'ten daha büyük beklenti içinde olduğunu belirten Asa, kurum olarak geldikleri noktayı şöyle özetledi:

"Göreve geldiğimiz 2010 yılından bu yana ürün bedelleri kredi kullanmadan kendi öz kaynaklarımızla ödenmiştir. Misyon ve vizyonu ile her geçen gün daha da büyüyen, ihracatını artıran, zarar etmeyen, sürekli kar eden, karlılığını yatırıma dönüştüren Marmarabirlik, ortakların refah seviyesini de artırmakta ve geleceğe güvenle bakmaktadır." - BURSA

Marmarbirlik'ten 75 milyon liralık ödeme
Marmarbirlik'ten 75 milyon liralık ödeme

Kredi, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Marmarbirlik'ten 75 milyon liralık ödeme - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Tahkim Kurulu, Mostafa Mohamed'in 1 maçlık cezasını onadı Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun oldu Satış ve fiyatlardaki patlama devam edecek mi? Araç almayı düşünenler için hayati bilgi Terör örgütü PKK üyesi 3 terörist örgüte gönderilen 2 milyon dolarla yakalandı Evli ve üç çocuk babası şahıs mezarlıkta ölü bulundu 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi? Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar Engelsiz Türkiye Partisi ve Büyük Türkiye Partisi kapatıldı
İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlaması açıklaması! Nereler açık olacak? İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlaması açıklaması! Nereler açık olacak?         
18:23
İstanbul alarmda! Bir haftalık vaka sayısı artan megakent kırmızıya döndü İstanbul alarmda! Bir haftalık vaka sayısı artan megakent kırmızıya döndü         
17:47
Sinop'ta haftalık vaka sayısı 7 günde iki katına çıktı Sinop'ta haftalık vaka sayısı 7 günde iki katına çıktı         
17:16
Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı         
16:54
Evdeki eşyaları camdan atıp komşulara cinsel organını gösteren adam, iki saat sonra soyunup intihara kalkıştı Evdeki eşyaları camdan atıp komşulara cinsel organını gösteren adam, iki saat sonra soyunup intihara kalkıştı         
16:03
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarsa da vatandaş dışarı akın etti, İstanbul'da trafik yoğunluğu %76'yı buldu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarsa da vatandaş dışarı akın etti, İstanbul'da trafik yoğunluğu %76'yı buldu         
15:31
Güney Kore'de genç bir kızı tecavüzden kurtaran Rabia, kahraman oldu Güney Kore'de genç bir kızı tecavüzden kurtaran Rabia, kahraman oldu         
14:29
Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ü çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ü çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş         
12:36
Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı         
11:23
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı         
11:16
Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı         
11:08
Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi         
11:07
Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı         
10:31
Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı         
10:08
Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi         
10:01
Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi         
09:58
Şeyma Subaşı ve kız arkadaşları direk dansı yaptı Şeyma Subaşı ve kız arkadaşları direk dansı yaptı         
18:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2021 18:34:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Marmarbirlik'ten 75 milyon liralık ödeme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei