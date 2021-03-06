Marmarbirlik'ten 75 milyon liralık ödeme

2020/2021 ürün alım kampanyasında 39 bin ton ürün alımı gerçekleştiren Marmarabirlik, 10 Mart Çarşamba günü 75 milyon lira ödeme yapacak. Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "2010 yılından bugüne, ürün bedelleri kredi kullanmadan kendi öz kaynaklarımızla ödenmektedir" dedi.

2020/2021 ürün alım kampanyasında 332 milyon lira tutarında ürün alımı gerçekleştiren Marmarabirlik, alım planı dışında kalan kota fazlası ürün dahil olmak üzere, kalan ürün bedellerinin tamamının ödemesini yapmış olacak. Ödeme planı dahilinde 17 Mart'ta yapılacak olan ödemeler, Birlik mali imkanlarının elvermesi sebebiyle 10 Mart 2021 Çarşamba günü yapılacak olup, ortaklar saat 18.00'dan itibaren Ziraat Bankası ATM'lerinden ürün bedellerini alabilecek. Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Satışlardan olumlu dönüş olması ve Birlik mali imkanlarının elvermesi durumunda ürün bedelleri 1 gün bekletilmeden ödenmektedir. Üreticilerimizin 75 milyon TL ürün bedeli alacağı öne çekilerek, ödenmesi kararı alınmıştır. Yapılacak olan bu ödeme ile ortaklarımıza borcumuz kalmayacaktır" dedi.

Ortakların Marmarabirlik'ten daha büyük beklenti içinde olduğunu belirten Asa, kurum olarak geldikleri noktayı şöyle özetledi:

"Göreve geldiğimiz 2010 yılından bu yana ürün bedelleri kredi kullanmadan kendi öz kaynaklarımızla ödenmiştir. Misyon ve vizyonu ile her geçen gün daha da büyüyen, ihracatını artıran, zarar etmeyen, sürekli kar eden, karlılığını yatırıma dönüştüren Marmarabirlik, ortakların refah seviyesini de artırmakta ve geleceğe güvenle bakmaktadır." - BURSA