Marmaris 12.Kış Trofesi yarışlarında ilk gün tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Marmaris 12.Kış Trofesi yarışlarında ilk gün tamamlandı - Son Dakika Spor

Marmaris 12.Kış Trofesi yarışlarında ilk gün tamamlandı

6 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen MIYC Kış Trofesi yarışlarında ilk gün tamamlandı.

Marmaris 12.Kış Trofesi yarışlarında ilk gün tamamlandı, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen MIYC Kış Trofesi yarışlarında ilk gün tamamlandı.


Marmaris Uluslararası Yat Kulübü'nün organize ettiği MIYC Kış Trofesi rüzgarın verimli hale gelmesi ile saat 13.00 de başladı. Bu yıl 12.si yapılan ve ilk ayağı gerçekleşen MIYC Kış trofesinde 34 yelkenli yarışıyor.


İlk yarış R1 (rüzgar üstü - rüzgar altı şamandıra yarışı) yaklaşık bir buçuk saat sürdü. İkinci yarış ayağında fo depar(zamansız start) olduğundan start iki kez tekrarlandı.


Toplam 6 ayaktan oluşacak trofenin ilk ayağında 3 yarış yapılması planlanırken, rüzgarın duurmu nedeniyle 2 yarış gerçekleştirilebildi.


Yerli ve yabancı teknelerin katıldığı yarışa 34 yelkenli tekne ve 306 sporcu katılırken, yarışta en çok ilgiyi taka türü yelkenli Red lions teknesi gördü. Tüm mürettebatı engelli sporculardan oluşan yelkenli teknenin kaptanı Hüseyin Akbulut ve 5 engelli sporcu engellerinin spor yapmaya engel olmadığını kanıtladı.


Ayrıca Marmaris Kış Trofesi'nde renkli simalar da yarıştı. İş insanı Cem Hakko 10 kişilik ekibi ile ilk defa Marmaris'e geldiğini ve yarışlarda birinci olmayı hedeflediklerini belirtti. - MUĞLA

Marmaris, Muğla, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 06:10 Kaynak: İHA
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