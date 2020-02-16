Marmaris 12. Kış Trofesinin 3. ayak yarışları sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Marmaris 12. Kış Trofesinin 3. ayak yarışları sona erdi - Son Dakika Spor

Marmaris 12. Kış Trofesinin 3. ayak yarışları sona erdi

12 dakika önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde her yıl düzenlenen12. Kış Trofesinin 3. ayak yarışları sona erdi.

Marmaris 12. Kış Trofesinin 3. ayak yarışları sona erdi, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde her yıl düzenlenen12. Kış Trofesinin 3. ayak yarışları sona erdi.


Marmaris'te düzenlenen yarışlara, 34 yelkenli yat ile 310 sporcu katıldı. İlk günün yağmurlu olmasına rağmen ikinci gün havanın güneşli ve rüzgarın elverişli olması yarışmacılara keyifli anlar yaşattı.


Organizasyonun hakem komitesi yarış parkurunu belirleyen dubaları yerleştirdikten sonra yarışmacı yelkenli yatlar, bağlı bulundukları Netsel Marina'dan çıkarak körfeze açıldı. Trofenin ikinci gününde de tek yarış yapıldı, yelkenliler koy içinde start aldı. Koy dışına doğru yelken açarak karga kayası diye isimlendirilen kayanın etrafından dönerek tekrar koy içindeki bitiş noktasına geldiler.


IRC-0, IRC-1, IRC-2, IRC-3 ve IRC-4 kategorilerinde yapılan yarışlarda yelkenlilerin balonlarını şişirmesi karadan izleyen vatandaşlar açısından da güzel manzaralara sebep verdi.


12. Kış trofesinin 3. Ayağının sonuçları


15 Şubat ilk gün sonuçları


IRC-0:


1- Atlas- Gökova Yelken (Mahmut Saral)


2- 1925 Göztepe İzmir (Derya Yenigün)


3- Vakkorama (Erhan Karaca)


IRC-1:


1- Corendon Cheese (Güney Kaptan)


2- Team Linea Rossa (Onur Tok)


3- Fifty Fifty Nissan Sailing Team (Cenk Tekkaya)


IRC-2:


1- Nox (Barış Koncagül)


2- Dawn-Sound Of Sails (Alp Dilek)


3- VMG Yelken (Doğukan Kandemir)


IRC-3:


1- Boomerang (Serdar Şahin)


2- Çakıl (Zafer Öznur)


3- Optimus (Murat Okay)


IRC-4:


1- Clavella (Leo Kolff)


2- Red Lions (Hüseyin Akbulut)


3- Kaçamak (Ali Toker)


16 şubat ikinci gün sonuçları


IRC-0:


1- Atlas-Gökova Yelken (Mahmut Saral)


2- Vakkorama (Erhan Karaca)


3- Shakshuka-Mesa Sailing Team (Hasan Kaan Özgönenç)


IRC-1:


1- Corendon Cheese (Güney Kaptan)


2- Team Linea Rossa (Onur Tok)


3- Fifty Fifty-Nissan (Cenk Tekkaya)


IRC-2:


1- Dawn-Sound Of Sails (Alp Dilek)


2- VMG Yelken (Doğukan Kandemir)


3- Stormy (Tunca Çalışkan)


IRC-3:


1- Boomerang (Serdar Şahin)


2- Çakıl (Zafer Öznur)


3- Optimus (Murat Okay)


IRC-4:


1- Clavella (Leo Kolff)


2- Kaçamak (Ali Toker)


3- Blue Bird 2 (Mehmet Özdaş)


Trofenin 4. ayağı, 7- 8 Mart 2020 tarihinde yapılacak. - MUĞLA

Marmaris, Muğla, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 08:25 Kaynak: İHA
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