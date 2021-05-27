Marmaris, 12. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası için hazırlanıyor - Son Dakika

Marmaris, 12. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası için hazırlanıyor

27.05.2021 14:38
Marmaris, 12. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası için hazırlanıyor, System.String[]

28 Mayıs'ta yapılacak olan Türkiye Yüzme Federasyonu ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile işbirliği ve koordinasyon içerisinde Muğla Valiliği himeyesinde gerçekleştirilecek olan 12. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası hazırlıklar tamamlanıyor.

28 Mayıs'ta yapılacak olan Türkiye Yüzme Federasyonu ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile işbirliği ve koordinasyon içerisinde Muğla Valiliği himeyesinde gerçekleştirilecek olan 12. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası hazırlıklar tamamlanıyor.

Marmaris Belediyesinin de ev sahipliği yaptığı organizasyonun hazırlıkları, yarışma parkurlarının kurulması pandemi düzenine uygun halde açılış yapılması gibi organizasyonlar için Agua Masters yetkilileri hummalı bir çalışma yapıyor. 2021 yılında "Turkuaz Yüzme Serisi" adıyla, Marmaris, Göcek ve Bodrum'un birbirinden güzel turkuaz sularında seri halinde gerçekleşecek olan Aquamasters Yüzme Şampiyonaları'nın finalinde, 2021 yılı "Yılın Aquamasters Şampiyonları" belirlenecek. Seri'nin ilk durağı ise Marmaris.

AguaMasters Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demirel konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Yine Marmaris'te buluşuyoruz. Bu yılın bir özelliği Turkuaz yüzme serisi şeklinde yıl boyunca gerçekleştireceğimiz üç etaptan oluşuyor. Muğla'nın en güzel ilçeleri önce Marmaris daha sonra Fethiye'nin beldesi olan Göcek'te sonunda da Bodrum'da gerçekleştireceğiz. Bu üç şampiyonanın sonunda en iyi dereceleri alan sporcular yılın şampiyonları olarak ilan edilecekler. Bu yılın daha önceki şampiyonlarından birkaç farkı var. Daha önceki şampiyonamızda sporcu katılımlarına bir kontenjan getirdik, özellikle eskisine oranla yarı yarıya bir katılım olmasına gayret ettik. Yarışmacılarımız da bu konuda anlayışlı oldular sağ olsunlar. 11 yaştan 83 yaşına kadar çeşitli yaş gruplarından oluşan bir sporcu kitlesi var. Yarış şartları FİNA Dünya Yüzme Birliği'nin yüzme dalgası şeklinde yaptığı bir sistemle gerçekleşecek. Bu sistem bir ilk olacak ülkemizde. Ayrıca bu yılın sportmenlik ve başarı ödülleri performansları ve sportmenlik aynı duyguları olan 2 sporcumuz kadın ve erkekler kategorisinde, kadınlarda Pınar Arpınar Avşar, erkeklerde de Okan Ulaş'ı aramızda görmekten mutlu olacağız onlara ödüllerini vereceğiz" dedi.

Yarışmalara eşi ve kızı ile katılan tecrübeli yarışmacı 65- 70 yaş kategorisinde yarışacak olan Cem Yurtbay " Aqua Masters ailesinin bir parçasıyım yarın da on ikincisi yapılacak şampiyonada ben yarın 6 kilometre ve 2 kilometre ve bir de gece yapılacak olan ışıklı yarışta yüzeceğim. Bugüne kadar yapılan bütün yüzme yarışlarında mutlaka bir ilk üçe girdim onun gururunu yaşıyorum. Yarın da heyecanla bekliyorum. Biliyorsunuz yüzme sporu her yaşta yapılabilecek sağlıklı yaşam için en iyi spor olduğunu düşünüyorum" dedi.

2109 yılının Aqua Masters yarışlarında sportmenlik ve başarı ödülleri performansları dalında ödül alacak olan Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Pınar Arpınar Avşar " Aynı zamanda son 3 yıldır aktif olarak Master sporcu olarak aqua masters ailesinin parçasıyım. bildiğiniz gibi pandemi döneminde Spor yapmanın sağlığımız açısından önemini kavradığımız bir süreç oldu. Havuzlar uzun süre kapalıydı antrenman yapmakta zorlandık fakat buradayız. Birbirimizi ve yüzmeyi, denizi özledik dolayısıyla o yüzden öncelikle keyif almak için yüzeceğiz. Bu dönemde organizasyon düzenlemek de hiç kolay değil ya o nedenle ben emeği geçenlere hakikaten bu iş için uğraşan tüm ekiplere teşekkür etmek istiyorum. Evet ödül alacağım açıklandı teşekkür ediyorum organizasyon komitesine. Tabi bu iki yıl önce açıklanan bir ödüldü, havuz yarışlarımız da devam ediyordu o süreçte ve oradaki başarılarım nedeniyle bu ödüle layık diye görüldüğümü düşünüyorum. Tabi iki sene gecikmeli olarak ta olsa inşallah ödülümü alacağım. Bunlar bize motivasyon oluyor antrenman için itici güç oluyor. Ankara'da yaşadığım için havuzlarda antreman yapma fırsatım oluyor. Yarın için çok heyecanlıyım çünkü çok ciddi rakiplerim olacak, içlerinde Manş denizini yüzerek geçenler var " diyerek duygularını belirtti.

İstanbul'dan yarışma için gelen 13 yaşındaki yüzücü Emir ve annesi ilk defa birlikte yarışacakları için heyecanlı olduklarını belirtti.

Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonaları'nda yerli ve yabancı yüzlerce sporcu 28 Mayıs 2021 Cuma günü 5 farklı parkurda dostluk, sportmenlik ve rekabet başlığı altında, sağlığın, güvenliğin ve niteliğin önde geldiği, keyifli bir şampiyonada kulaç atacak. - MUĞLA

Marmaris, 12. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası için hazırlanıyor
Marmaris, 12. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası için hazırlanıyor
Marmaris, 12. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası için hazırlanıyor
Marmaris, 12. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası için hazırlanıyor
Marmaris, 12. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası için hazırlanıyor
Marmaris, 12. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası için hazırlanıyor
Marmaris, 12. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası için hazırlanıyor

Marmaris, Mayıs, Muğla, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Marmaris, 12. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası için hazırlanıyor - Son Dakika Spor


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