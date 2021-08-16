Marmaris açıklarında 11 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen Türk vatandaşı ise gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.

Muğla 'nın Marmaris ilçesi açıklarında 11 düzensiz göçmen ile kaçakçılık şüphelisi bir kişi karaya çıkarıldı.

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