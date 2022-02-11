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Marmaris açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Marmaris açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı

11.02.2022 19:23
Marmaris açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, lastik bottaki 16 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, lastik bottaki 16 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Hareket halindeki lastik bot durdurularak 16 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sahil Güvenlik, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Marmaris açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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