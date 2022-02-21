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Marmaris açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Marmaris açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı

21.02.2022 18:33
Marmaris açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, lastik botta 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, lastik botta 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

İçerisinde 18 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot, sahil güvenlik ekiplerince durduruldu.

Lastik bottan alınarak karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Marmaris açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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