Marmaris açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Marmaris açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

11.05.2022 12:56
Marmaris açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 36 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 36 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris açıklarında can salları içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik kipleri, bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından 3 adet can salına bindirilerek Türk karasularına geri itilen toplam 36 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. - MUĞLA

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Sahil Güvenlik, Yunanistan, Marmaris, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmaris açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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