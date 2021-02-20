Marmaris açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Marmaris açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

20.02.2021 20:54
Marmaris açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

AKDENİZ'de Muğla'nın Marmaris açıklarında Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AKDENİZ'de Muğla'nın Marmaris açıklarında Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 20.00'da merkez üssü Akdeniz'de, Muğla'nın Marmaris ilçesinin 78 kilometre açığı olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 19.75 kilometre derinliğinde olan deprem, Marmaris ve çevrelerinde de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı olmadı.

Haber:  Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla),


Kaynak: DHA
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