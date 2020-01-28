Marmaris açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem oldu- 3 - Son Dakika

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Marmaris açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem oldu- 3
6 saat önce
Marmaris açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem oldu- 3.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:11 Kaynak: DHA
Marmaris açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem oldu- 3
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