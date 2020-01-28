Marmaris açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem oldu- 3 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmaris açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem oldu- 3 - Son Dakika

Marmaris açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem oldu- 3

6 saat önce

Marmaris açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem oldu- 3.

Marmaris açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem oldu- 3

Marmaris açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem oldu- 3

Marmaris, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:11 Kaynak: DHA
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