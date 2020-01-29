Marmaris açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem oldu-2 - Son Dakika

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Marmaris açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem oldu-2
26 dakika önce
Marmaris açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem oldu-2.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:52 Kaynak: DHA
Marmaris açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem oldu-2
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