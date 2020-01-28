Marmaris açıklarında 5.4'lük deprem - Son Dakika

MARMARİS açıklarında saat 18.38'de Richter ölçeğine göre 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de Marmaris açıklarında 5.4 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 25 kilometre derinliğinde gerçekleşti.