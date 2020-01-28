Marmaris açıklarında 5.4'lük deprem - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmaris açıklarında 5.4'lük deprem - Son Dakika

Marmaris açıklarında 5.4'lük deprem

6 saat önce

MARMARİS açıklarında saat 18.38'de Richter ölçeğine göre 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Marmaris açıklarında 5.4'lük deprem, System.String[]

MARMARİS açıklarında saat 18.38'de Richter ölçeğine göre 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de Marmaris açıklarında 5.4 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 25 kilometre derinliğinde gerçekleşti.


Marmaris, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 07:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den deprem bölgesi için kritik uyarı! Perşembe ve Cuma günü yağış etkili olacak
Küba'da 7.7 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi Son Dakika: Manisa'da 4,7 büyüklüğünde deprem oldu Arnavutluk, Irak ve Küba'da peş peşe depremler!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 02:04:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Marmaris açıklarında 5.4'lük deprem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]