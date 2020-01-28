Marmaris açıklarında 5.4'lük deprem - Son Dakika

Marmaris açıklarında 5.4'lük deprem
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MARMARİS açıklarında saat 18.38'de Richter ölçeğine göre 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 07:12 Kaynak: DHA
MARMARİS açıklarında saat 18.38'de Richter ölçeğine göre 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de Marmaris açıklarında 5.4 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 25 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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