Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında, 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem, System.String[]

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında, 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de depremler devam ediyor. Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında bugün saat 14.21'de, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Deprem Dairesi verilerine göre 5.5 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin, Marmaris'e 162.5 kilometre mesafede, 12.11 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı. Deprem, Marmaris ve çevresinden hissedilmedi.

Muğla'da bir hastanede garson olarak çalışan 52 yaşındaki Hayati Kevek, "Akdeniz açıklarında depremler oluyor. Ancak, denizde olduğu için biz çok fazla hissetmiyoruz" dedi. Emekli işçi 54 yaşındaki Ercan Bulut da "Evde, dışarda oturduğum mekanlarda da genelde Akdeniz'de olan depremleri hissetmedim" diye konuştu.

Marmaris'te tur acentesi işletmecisi Cemal Demir, "Televizyonlarda Akdeniz'de, Marmaris açıklarında deprem oldu haberi veriliyor. Ancak, biz bir şey hissetmedik. Bir haftadır böyle sarsıntılar oluyor ama burada hissedilmiyor" dedi.

Hakan Kanderen de depremi hissetmediğini belirtip, "Depremin merkez üssü Marmaris'e uzak. O nedenle hissedilmediğini düşünüyorum. Belki Yunanistan'dan


Marmaris, Akdeniz, Deprem, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Berna Laçin, deprem paylaşımı sonrası iş anlaşmasının feshedildiğini yalanladı
6.8 şiddetindeki depreme spor salonunda yakalandı, sürünerek dışarı çıktı Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ercan'dan korkutan açıklama: Büyük bir deprem bekliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremle ilgili provokatif paylaşım yapanlara sert tepki: Alçakça mesajlar yayınladılar

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 23:53:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]