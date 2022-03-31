Marmaris açıklarında 71 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Marmaris açıklarında 71 düzensiz göçmen kurtarıldı

31.03.2022 19:03
Marmaris açıklarında 71 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 71 düzensiz göçmenin kurtarılarak karaya çıkarıldığı bildirildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 71 düzensiz göçmenin kurtarılarak karaya çıkarıldığı bildirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında farklı zamanlarda lastik botlarda düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekiplerini yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 71 yabancı uyrukluyu sahil güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Marmaris açıklarında 71 düzensiz göçmen kurtarıldı
Marmaris açıklarında 71 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Yunanistan, Marmaris, Muğla, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Marmaris açıklarında 71 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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