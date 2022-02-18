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Marmaris açıklarında 82 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Marmaris açıklarında 82 düzensiz göçmen kurtarıldı

18.02.2022 19:01
Marmaris açıklarında 82 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 82 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkartıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 82 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkartıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında farklı zamanlarda lastik botlarda düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 82 yabancı uyrukluyu Sahil Güvenlik botuna aldı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Marmaris açıklarında 82 düzensiz göçmen kurtarıldı
Marmaris açıklarında 82 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Yunanistan, Marmaris, Muğla, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Marmaris açıklarında 82 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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