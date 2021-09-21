Marmaris açıklarında 84 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunan güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen, lastik bot ve can sallarındaki 84 kaçak göçmen yakalandı.

Marmaris'e 65 kilometre uzaklıktaki Bozukkale mevkisi açıklarında, 17-19 Eylül'de, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı Marmaris hücum bot ekipleri, Yunanistan güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 lastik bot ve 3 can salında, aralarında kadın ile çocukların da bulunduğu 84 kaçak göçmeni kurtardı. Suriye, Burma ve Irak uyruklu oldukları belirlenen kaçak göçmenler, işlemleri ile sağlık kontrollerinin ardından Muğla İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edildi.