Marmaris açıklarında 87 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 87 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris ilçesi açıklarında farklı zamanlarda lastik bot ve can salı içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 38 yabancı uyrukluyu Sahil Güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.

Ayrıca, Marmaris açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine görevlendirilen TCSG 310 botu tarafından tespit edilen hareket halindeki yelkenli tekne durdurularak içerisindeki 49 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.