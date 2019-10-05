Marmaris açıklarında deprem
44 dakika önce
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 06:15 Kaynak: İHA
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Marmaris açıklarında saat 17.51'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin yerin 42 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. - MUĞLA
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