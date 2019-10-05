Son Dakika Haberleri: Marmaris açıklarında deprem
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Marmaris açıklarında deprem

44 dakika önce

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Marmaris açıklarında deprem, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Marmaris açıklarında saat 17.51'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin yerin 42 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. - MUĞLA

Marmaris, Deprem, Muğla, AFAD, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 06:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Deprem sonrası telsiz satışları 3 kat arttı
Son Dakika: Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem Araç sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu liseli gencin öldüğü kaza kameralarda Boşanmak isteyen eşini öldürmesi için tuttuğu kiralık katil itirafçı oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 18:59:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marmaris açıklarında deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]