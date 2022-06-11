Marmaris açıklarında yatta çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında bir yatta çıkan yangını Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü (KGEM) ekipleri müdahale ederek söndürdü.
Hisarönü Koyu D-Maris Otel mevkisinde 15 metrelik teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine gelen KEGM'e ait hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu, yangını söndürdü.
KEGM ekiplerinin yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.
Sahil Güvenlik Komutanlığı botları da bölgede güvenlik önlemleri aldı.
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