Marmaris açıklarında yatta çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Marmaris açıklarında yatta çıkan yangın söndürüldü

11.06.2022 13:51
Marmaris açıklarında yatta çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında bir yatta çıkan yangını Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü (KGEM) ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında bir yatta çıkan yangını Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü (KGEM) ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Hisarönü Koyu D-Maris Otel mevkisinde 15 metrelik teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine gelen KEGM'e ait hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu, yangını söndürdü.

KEGM ekiplerinin yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı botları da bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Marmaris açıklarında yatta çıkan yangın söndürüldü
Marmaris açıklarında yatta çıkan yangın söndürüldü

YORUMLAR
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Lüks yat cayır cayır yandı Lüks yat cayır cayır yandı Lüks yat alev alev yandı Lüks yat alev alev yandı
Kaynak: AA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris açıklarında yatta çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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