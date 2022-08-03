Can salları içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından 3 can salına bindirilerek Türk karasularına geri itilen 64 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yunanistan, Marmaris, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Marmaris'te 64 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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