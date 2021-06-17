Marmaris AK Parti'den 'Sevgi İzi' projesine destek - Son Dakika

Marmaris AK Parti İlçe Kadın Kolları Teşkilatından örnek hizmet dayanışması başlatıldı. Bu dayanışma projesi kapsamında kaybolma durumu olan özel durumlu vatandaşların kaybolmasının önüne geçilecek.

AK Parti Marmaris Kadın Kolları Teşkilatı, Sevgi İzi projesi kapsamında engelli, yaşlı ve Alzheimer olma riski taşıyan insanlara kaybolduğunda bulunabilmeleri amacıyla kendilerine özel numaraları dövme olarak yaptırmaya başladı. Projede gönüllü dövmecilere başvuran aileler, kendilerine ait iletişim bilgilerini içeren özel kodu, kaybolmasından endişe ettikleri yakınlarının sol bileğinin üzerine işletiyor.

Düzenledikleri proje ile ilgili bilgi veren AK Parti Marmaris Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Uslu Töredi, uzun zamanadır proje kapsamında ilçe genelindeki engelli ve Alzheimer hastalarıyla irtibatta olduklarını belirterek, "Öncelikli olarak kaybolma riski olan engelli vatandaşlarımızı projeye almak istedik. Sevgi İzi projesiyle irtibata geçtik ve tüm detayları öğrendik. Bugün de 4 engellimize sevgi izi numaralarını yaptırıyoruz. Bundan sonra da bize ulaşan tüm engellilerimize yardımcı olacağız. Tamamen hijyenik koşullarda tek kullanımlık iğnelerle engellilerimizin ailelerine bir parça da olsun rahatlama sağlamak için çabalıyoruz. Kodlar şahsın kendisine özel. Kişinin kaybolduğunu görenlerin kolundaki Sevgi İzi kodunu görünce polise, jandarmaya ya da en yakındaki ilgili birime başvurarak bilgi vermesi planlandı. Güvenlik güçleri ise Sevgi İzi projesinin internet sitesi üzerinden kodu girerek kişinin iletişim ve aile bilgilerine ulaşacak. Böylelikle kayıp engellilerimiz ailelerine kavuşacak" dedi.

Sevgi İzi nedir?

Zihinsel engelli olan, Alzheimer veya benzeri birtakım rahatsızlıkları bulunan vatandaşların bulunmasını kolaylaştırmak amacıyla Müge Anlı ve ekibinin hayata geçirdiği bir hizmettir. Sevgi İzi hizmeti sadece kaybolma riski olan kişilere (zihinsel engelliler, yaşlılar) ücretsiz uygulanan bir sistemdir. Sevgi İzi dövmesi yapabilmek için ilk olarak "benibuldular.com" sitesine girerek burada gerekli bilgileri doldurarak formu tamamlamak gerekiyor. Adres ve kimlik bilgileri ile ilgili form doldurulduktan sonra kişilere bir kod numarası verilecek. Örnek olarak 1999 kodu. Bu kod kaybolmasından endişe edilen kişinin sol bileğine dövme olarak yapılacak. Sistemde kayıtlı olan kimlik bilgileri sayesinde bu kodu taşıyan kişi kaybolduğu takdirde kolaylıkla yakınlarına ulaşılabilecek. - MUĞLA