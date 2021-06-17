Üye Girişi
Marmaris AK Parti'den 'Sevgi İzi' projesine destek - Son Dakika

Marmaris AK Parti'den 'Sevgi İzi' projesine destek

17.06.2021 14:38
Marmaris AK Parti'den 'Sevgi İzi' projesine destek, System.String[]

Marmaris AK Parti İlçe Kadın Kolları Teşkilatından örnek hizmet dayanışması başlatıldı.

Marmaris AK Parti İlçe Kadın Kolları Teşkilatından örnek hizmet dayanışması başlatıldı. Bu dayanışma projesi kapsamında kaybolma durumu olan özel durumlu vatandaşların kaybolmasının önüne geçilecek.

AK Parti Marmaris Kadın Kolları Teşkilatı, Sevgi İzi projesi kapsamında engelli, yaşlı ve Alzheimer olma riski taşıyan insanlara kaybolduğunda bulunabilmeleri amacıyla kendilerine özel numaraları dövme olarak yaptırmaya başladı. Projede gönüllü dövmecilere başvuran aileler, kendilerine ait iletişim bilgilerini içeren özel kodu, kaybolmasından endişe ettikleri yakınlarının sol bileğinin üzerine işletiyor.

Düzenledikleri proje ile ilgili bilgi veren AK Parti Marmaris Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Uslu Töredi, uzun zamanadır proje kapsamında ilçe genelindeki engelli ve Alzheimer hastalarıyla irtibatta olduklarını belirterek, "Öncelikli olarak kaybolma riski olan engelli vatandaşlarımızı projeye almak istedik. Sevgi İzi projesiyle irtibata geçtik ve tüm detayları öğrendik. Bugün de 4 engellimize sevgi izi numaralarını yaptırıyoruz. Bundan sonra da bize ulaşan tüm engellilerimize yardımcı olacağız. Tamamen hijyenik koşullarda tek kullanımlık iğnelerle engellilerimizin ailelerine bir parça da olsun rahatlama sağlamak için çabalıyoruz. Kodlar şahsın kendisine özel. Kişinin kaybolduğunu görenlerin kolundaki Sevgi İzi kodunu görünce polise, jandarmaya ya da en yakındaki ilgili birime başvurarak bilgi vermesi planlandı. Güvenlik güçleri ise Sevgi İzi projesinin internet sitesi üzerinden kodu girerek kişinin iletişim ve aile bilgilerine ulaşacak. Böylelikle kayıp engellilerimiz ailelerine kavuşacak" dedi.

Sevgi İzi nedir?

Zihinsel engelli olan, Alzheimer veya benzeri birtakım rahatsızlıkları bulunan vatandaşların bulunmasını kolaylaştırmak amacıyla Müge Anlı ve ekibinin hayata geçirdiği bir hizmettir. Sevgi İzi hizmeti sadece kaybolma riski olan kişilere (zihinsel engelliler, yaşlılar) ücretsiz uygulanan bir sistemdir. Sevgi İzi dövmesi yapabilmek için ilk olarak "benibuldular.com" sitesine girerek burada gerekli bilgileri doldurarak formu tamamlamak gerekiyor. Adres ve kimlik bilgileri ile ilgili form doldurulduktan sonra kişilere bir kod numarası verilecek. Örnek olarak 1999 kodu. Bu kod kaybolmasından endişe edilen kişinin sol bileğine dövme olarak yapılacak. Sistemde kayıtlı olan kimlik bilgileri sayesinde bu kodu taşıyan kişi kaybolduğu takdirde kolaylıkla yakınlarına ulaşılabilecek. - MUĞLA

Marmaris AK Parti'den 'Sevgi İzi' projesine destek
Marmaris AK Parti'den 'Sevgi İzi' projesine destek
Marmaris AK Parti'den 'Sevgi İzi' projesine destek
Marmaris AK Parti'den 'Sevgi İzi' projesine destek
Marmaris AK Parti'den 'Sevgi İzi' projesine destek

Hisarcık, Marmaris, AK Parti, Engelli, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Marmaris AK Parti'den 'Sevgi İzi' projesine destek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Rahatsızlanan annesi yerine işe gitmiş! HDP il binasındaki silahlı saldırı ölen Deniz'in bir günlüğüne orada bulunduğu öğrenildi 14:56 Rahatsızlanan annesi yerine işe gitmiş! HDP il binasındaki silahlı saldırı ölen Deniz'in bir günlüğüne orada bulunduğu öğrenildi Seda Sayan geri adım attı! Önce 14:46 Seda Sayan geri adım attı! Önce "Evindeki hizmetçiye tecavüz etti" dedi, sonra ''Yanlış açıklama oldu'' dedi Eda ve Serkan'ın öpüşme sahnesi diziye damga vurdu 14:26 Eda ve Serkan'ın öpüşme sahnesi diziye damga vurdu
Veyis Ateş istifa etti! Gazeteci, Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti 14:20 Veyis Ateş istifa etti! Gazeteci, Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti Kayseri'de çocuğuna sigara içirip ölmesi için ilaç veren anne yakalandı 13:57 Kayseri'de çocuğuna sigara içirip ölmesi için ilaç veren anne yakalandı Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: 10 bin dolar alan siyasetçi şu an milletvekili değil 13:33 Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: 10 bin dolar alan siyasetçi şu an milletvekili değil
Cinayet itirafında bulunan kadın Esra Erol'da yeni bir bomba patlattı: Eşimden boşanınca kayınpederim benimle evlenmek istedi 12:30 Cinayet itirafında bulunan kadın Esra Erol'da yeni bir bomba patlattı: Eşimden boşanınca kayınpederim benimle evlenmek istedi HDP İzmir il binası önünde silah sesleri! Özel harekat polisleri bir kişiyi gözaltına aldı 12:03 HDP İzmir il binası önünde silah sesleri! Özel harekat polisleri bir kişiyi gözaltına aldı

Son Dakika Haberleri
14:55 Rahatsızlanan annesi yerine işe gitmiş! HDP il binasındaki silahlı saldırı ölen Deniz'in bir günlüğüne orada bulunduğu öğrenildi
14:52 Real Madrid'in efsane kaptanı Ramos, veda konuşması sırasında ağladı
14:45 Seda Sayan geri adım attı! Önce "Evindeki hizmetçiye tecavüz etti" dedi, sonra ''Yanlış açıklama oldu'' dedi
14:26 Eda ve Serkan'ın öpüşme sahnesi diziye damga vurdu
14:21 Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'da sabit bıraktı
14:20 Veyis Ateş istifa etti! Gazeteci, Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti
14:15 43 yaşında Parma'ya imza atan Buffon, 'Superman' videosuyla tanıtıldı
14:01 Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den "10 bin dolar alan siyasetçi" gündemiyle ilgili açıklama: Yargının görevi iddiaların üstüne gitmektir
13:53 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: HDP İzmir il binası saldırısını kınıyorum
13:48 Rasim Ozan Kütahyalı'dan TFF'ye ilginç öneri: Bu ruhsuz takımı son maçta Fatih Terim yönetsin
Randevusuz aşı yapılıyor! Kuyumcukent AVM'de yerinde aşı uygulaması başladı Randevusuz aşı yapılıyor! Kuyumcukent AVM'de yerinde aşı uygulaması başladı         
14:59
Real Madrid'in efsane kaptanı Ramos, veda konuşması sırasında ağladı Real Madrid'in efsane kaptanı Ramos, veda konuşması sırasında ağladı         
14:52
Alzheimer ilacı ilk defa insan üzerinde denendi! Yan etkilerinden biri beyin kanaması olduğu için onaylanmıyordu Alzheimer ilacı ilk defa insan üzerinde denendi! Yan etkilerinden biri beyin kanaması olduğu için onaylanmıyordu         
14:30
Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'da sabit bıraktı Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'da sabit bıraktı         
14:22
Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den "10 bin dolar alan siyasetçi" gündemiyle ilgili açıklama: Yargının görevi iddiaların üstüne gitmektir         
14:02
Erdoğan, Biden'la yaptığı görüşmenin detayını açıkladı: Erdoğan, Biden'la yaptığı görüşmenin detayını açıkladı: "S-400 konusunda farklı bir adım atmamızı beklemeyin" dedim         
13:35
İntihar için çıktığı 3. kattan atlayan kadını şans eseri üzerine düştüğü tente kurtardı İntihar için çıktığı 3. kattan atlayan kadını şans eseri üzerine düştüğü tente kurtardı         
12:56
İl binası açılışına giden Muharrem İnce, vatandaştan korkup geri çekildi İl binası açılışına giden Muharrem İnce, vatandaştan korkup geri çekildi         
12:29
Eriksen'den üzücü haber! Kalp pili takılan yıldız oyuncunun futbol kariyeri bitebilir Eriksen'den üzücü haber! Kalp pili takılan yıldız oyuncunun futbol kariyeri bitebilir         
11:57
Ayrılıkta perde arkası! Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar aslında 1 hafta önce resmen boşanmış Ayrılıkta perde arkası! Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar aslında 1 hafta önce resmen boşanmış         
11:27
Görenler hem şaşırıyor hem de hayran kalıyor! Ağaçta oluşan desen koruma altına alındı Görenler hem şaşırıyor hem de hayran kalıyor! Ağaçta oluşan desen koruma altına alındı         
11:23
Banu Alkan'ın gençlik yıllarında çekilen bikinili fotoğrafı sosyal medyayı salladı Banu Alkan'ın gençlik yıllarında çekilen bikinili fotoğrafı sosyal medyayı salladı         
11:00
Sahte mehdi tutuklandı! İran'ı elindeki kılıçla birbirine kattı Sahte mehdi tutuklandı! İran'ı elindeki kılıçla birbirine kattı         
10:46
Kendilerine Kendilerine "Tebliğciler" adını veren grubun alkol kullanan insanları uyardığı video gündeme oturdu         
10:23
Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum         
10:15
Çırılçıplak pozuyla çok konuşulan Eda Taşpınar, şimdi de bikinisiyle gündeme bomba gibi düştü Çırılçıplak pozuyla çok konuşulan Eda Taşpınar, şimdi de bikinisiyle gündeme bomba gibi düştü         
00:12
Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı         
23:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2021 15:03:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Marmaris AK Parti'den 'Sevgi İzi' projesine destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement