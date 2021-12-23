Marmaris AKUT'tan keçi kurtarma operasyonu - Son Dakika

Marmaris Söğüt Mahallesinde kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi ve bir oğlak AKUT Marmaris ekipleri tarafından kurtarıldı.

AKUT Marmaris ekibine yapılan ihbarda Söğüt Mahallesindeki kayalıklarda 4 keçi ve bir oğlağın mahsur kaldığı bilisi sonrası AKUT Marmaris ekibi sarp kayalıklarda mahsur kalan hayvanlar için ip yardımı ile 4 keçi ve bir oğlağı bulundukları bölgeden kurtardı.

Kurtarıla 4 keçi ve bir oğlak sahiplerine teslim edildi. - MUĞLA