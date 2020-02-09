Marmaris Azmak Deresi'nde bulunan cesedin kimliği belirlendi - Son Dakika

Marmaris'te Azmak Deresi'nde sabah saatlerinde bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi. Cesedin ilçede yaşayan evsiz ve alkol bağımlısı 65 yaşındaki Şafak S.'ye ait olduğu belirtildi.



Sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan bir grup tarafından Tepe Mahallesi Balıkçı Barınağı yakınlarındaki Azmak Deresi içerisinde görülen bir erkek cesedi dereden çıkarılarak kimliğinin ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü. 65 yaşlarındaki erkek cesedinin bir süredir ilçede yaşayan, evsiz ve alkol bağımlısı Şafak S.'ye ait olduğu belirlendi.



Şahsın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi. - MUĞLA