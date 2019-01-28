Son Dakika Haberleri: Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, Partisi CHP'den İstifa Etti

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, Partisi CHP'den İstifa Etti

1 saat önce

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Ali Acar, partisi tarafından 31 Mart'taki seçimlerde tekrar aday gösterilmemesi üzerine partisinden istifa etti.

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, Partisi CHP'den İstifa Etti, System.String[]
MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Ali Acar, partisi tarafından 31 Mart'taki seçimlerde tekrar aday gösterilmemesi üzerine partisinden istifa etti. Acar, istifasını, partisinin İlçe Başkanlığı önünde yaptığı açıklamayla duyurdu. Acar, kendisi ile birlikte partisinden 1600 üyenin de istifa ettiği söyledi.

Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:53 Kaynak: DHA

Muğla, Cumhuriyet Halk Partisi, Marmaris, Güncel
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