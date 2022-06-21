Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, çıkan yangınla ilgili konuştu: Durumumuz çok da parlak gözükmüyor

Turizm cenneti Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Bördübet mevkiinde bulunan ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın için hem karadan hem de havadan müdahale edilmesi için ekipler seferber edildi.

KARA EKİPLERİ BÖLGEYE YÖNLENDİRİLDİ

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterlerin yanı sıra arazözler, iş makineleri ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor. Yangına ilk etapta 5 helikopter ile müdahale edilirken, kara ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Havanın kararması ile birlikte alevlere müdahalenin karadan devam edeceği bilgisi edinildi.

"HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR"

Yangının ardından bölgeye giden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yangınla ilgili son durumu kamuoyu ile paylaştı. Başkan Oktay, "Akşam saatlerinde Bördübet mevkiinde orman yangını meydana geldi. Yangına tüm ekipler havadan ve karadan müdahalede bulunuyor." dedi

"TEK AMACIMIZ YANGINI KONTROL ALTINA ALMAK"

En büyük olumsuzluğumuz rüzgarın oldukça şiddetli olması diyen Oktay "Tek amacımız bir an önce kontrol altına almak. Ancak rüzgardan kaynaklı durumumuz çok da parlak gözükmüyor. Gelişimeler oldukça size bilgi vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.