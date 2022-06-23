Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay: Genel Başkan'ımıza, Verdikleri Destek İçin Marmaris Halkı Adına Teşekkürlerimi Sunarım - Son Dakika
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Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay: Genel Başkan'ımıza, Verdikleri Destek İçin Marmaris Halkı Adına Teşekkürlerimi Sunarım

23.06.2022 00:06
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay: Genel Başkan'ımıza, Verdikleri Destek İçin Marmaris Halkı Adına Teşekkürlerimi Sunarım

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, orman yangının sürdüğü bölgeyi ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür etti. Oktay, “Genel Başkan’ımıza, verdikleri destek için Marmaris halkı adına bir kez daha teşekkürlerimi sunarım. Kendisinden aldığımız güç ve motivasyonla yangın mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, orman yangının sürdüğü bölgeyi ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti. Oktay, "Genel Başkan'ımıza, verdikleri destek için Marmaris halkı adına bir kez daha teşekkürlerimi sunarım. Kendisinden aldığımız güç ve motivasyonla yangın mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangının sürdüğü bölgeyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, ziyaretin ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, verdiği destek için Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti. Oktay, şunları kaydetti:

"Her zor anımızda yanımızda olan Genel Başkan'ımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, yangın bölgesini ziyaret ederek basın açıklaması yaptı. Kendisine yangının çıkışı, seyri ve son durumu ile ilgili bilgilendirmede de bulundum. Genel Başkan'ımıza, verdikleri destek için Marmaris halkı adına bir kez daha teşekkürlerimi sunarım. Kendisinden aldığımız güç ve motivasyonla yangın mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay: Genel Başkan'ımıza, Verdikleri Destek İçin Marmaris Halkı Adına Teşekkürlerimi Sunarım - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay: Genel Başkan'ımıza, Verdikleri Destek İçin Marmaris Halkı Adına Teşekkürlerimi Sunarım - Son Dakika
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