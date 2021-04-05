Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay görevdeki 2 yılını değerlendirdi - Son Dakika

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, düzenlediği toplantıyla görevdeki 2 yılını değerlendirdi.

Siteler Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelin toplantı salonunda basın mensuplarıyla bir araya gelen Oktay, Marmaris'te huzur ve barışın egemen olduğunu, göreve geldikleri ilk günden itibaren huzurun sağlanması için büyük gayret gösterdiklerini söyledi.

Marmaris Belediyesi yönetimi olarak kimseyle kavga etmeden, geçmişe düşmanlık beslemeden, siyasi hesaplaşmaların içine girmeden hizmet sevdası içinde görev yaptıklarını belirten Oktay, 100 bin nüfusa sahip ilçenin turizmde bir numara olması, yeni ve modern şehircilik anlayışını hayata geçirmek için adımlar attıklarını vurguladı.

Oktay, ilçenin ana geçim kaynağı turizm için çok çaba harcadıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Her şey yolunda giderken Thomas Cook iflası gerçekleşti. Ancak anında müdahale edip görüşmeler yaparak bu krizi de fırsata çevirdik, olumsuz tablo olumluya dönmüştü. Ardından 2020 sezonu için yoğun bir çalışma temposunun içine girdik. Sektör temsilcileri, Dalaman Havalimanı yöneticilerinin de bulunduğu heyetlerle Almanya, İngiltere, İrlanda, Finlandiya, Rusya gibi ülkelere ziyaretlerde bulunduk, fuarlara katıldık. Buralarda seyahat firmaları, acenteler, üst düzey yetkililerle çok sayıda görüşme gerçekleştirdik. Bunların neticesinde 2020 sezonuna çok umutlu bakıyorduk. Ama hiç umulmadık bir şey yaşandı ve tüm dünya bir virüsün etkisi altına girdi. Şunu diyebiliriz ki 11 Mart'tan itibaren hiçbir şey eskisi gibi olmadı."

Tüm dünyayı sarsan salgından kurtulmanın yolunun en başta bireysel tedbirlerden geçtiğine dikkati çeken Oktay, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymanın herkesin birincil görevi olduğunu dile getirdi.

Tüm ziyaretlerinde bunu vurguladığını söyleyen Oktay, "Marmaris pandeminin ilk döneminde çok başarılı bir sınav verse de maalesef bu başarıyı koruyamadık. Geçtiğimiz haftalarda her gün esnaf ziyareti gerçekleştirdim. Eğer dikkat etmezsek turuncudan kırmızıya döneceğimizi, bu sezonun da riske gireceğini anlattım. Maalesef tüm Türkiye'de olduğu gibi bizde de vaka artışı oldu. Tabi ki aşının koruyuculuğu çok önemli ancak maske, mesafe ve hijyen kuralları da aşı kadar önemli. Hepimizin bu bilinçte olması gerek." diye konuştu.

Salgına rağmen söz verdikleri vaatlerin bir kısmını yerine getirdiklerine anlatan Oktay, bir kısmını da yapmak için ilk adımların atıldığını kaydetti.

Oktay, deprem ve doğal afetlere hazırlık içinde olduklarını, kültür merkezi, otopark, poligon ve yeni belediye hizmet binası projeleri için çalıştıklarını sözlerine ekledi.