Marmaris Belediye Başkanı Oktay: "Uygulama Oteli'nde ve Çevresindeki Alevleri Söndürme Çalışmaları Hızla Devam Ediyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Marmaris Belediye Başkanı Oktay: "Uygulama Oteli'nde ve Çevresindeki Alevleri Söndürme Çalışmaları Hızla Devam Ediyor"

29.07.2022 23:51

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris İçmeler’de yaşanan orman yangınına ilişkin “Büyük yangının yıl dönümünde yine bir yangın faciası yaşıyoruz. Havadan da müdahalenin yapıldığı yangında Uygulama Oteli'nde ve çevresindeki alevleri söndürme çalışmaları hızla devam ediyor” açıklamasını yaptı. Orman Genel Müdürlüğü, saat 17.29'da yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris İçmeler'de yaşanan orman yangınına ilişkin "Büyük yangının yıl dönümünde yine bir yangın faciası yaşıyoruz. Havadan da müdahalenin yapıldığı yangında Uygulama Oteli'nde ve çevresindeki alevleri söndürme çalışmaları hızla devam ediyor" açıklamasını yaptı. Orman Genel Müdürlüğü, saat 17.29'da yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, bugün öğlen saatlerinde başlayan orman yangınına ilişkin açıklama yaptı. Oktay, sosyal medya hesabından şu mesajları paylaştı:

"Tüm vatandaşlarımızdan söndürme ekiplerinin işlerini kolaylaştırmak için gerekmedikçe trafiğe çıkmamalarını, yolları işgal etmemelerini önemle rica ediyorum. İyi haberler verebilmek umuduyla tüm ekiplere kolaylıklar diliyorum.

"UYGULAMA OTELİ'NDE VE ÇEVRESİNDEKİ ALEVLERİ SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI HIZLA DEVAM EDİYOR"

Büyük yangının yıl dönümünde yine bir yangın faciası yaşıyoruz. İçmeler'de çıkan yangına itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Havadan da müdahalenin yapıldığı yangında Uygulama Oteli'nde ve çevresindeki alevleri söndürme çalışmaları hızla devam ediyor."

Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yangının kontrol altına alındığı duyuruldu.

Oktay, NTV canlı yayınına katılarak yangına ilişkin şu bilgileri verdi:

"KONUTLARLA YERLEŞİM ALANLARIYLA İLGİLİ OLASI DURUMLARA KARŞI EKİPLER GEREKLİ MÜDAHALELERİ GERÇEKLEŞİYOR"

"Mücadele olanca hızıyla devam etmekte gerek karadan gerek havadan müdahale devam ediyor. Şu an çember içine alınıp yangın bir noktada hapsedilip sonlandırma çalışması devam ediyor. Konutlarla yerleşim alanlarıyla ilgili olası durumlara karşı ekipler gerekli müdahaleleri gerçekleşiyor. Gerek orman ekiplerimiz gerek itfaiye ekiplerimiz herkes büyük bir özveriyle mücadelesini gerçekleştiriyor. Özellikle havadan yapılan müdahaleler pozitif anlamda sonuç gösteriyor. Kısa süre içerisinde inşallah kontrol altına alınmış olacak."

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, yangına ilişkin sosyal medya hesabından, "İçmeler'de başlayan orman yangını yerleşim yerlerine çok yakın. Maalesef yangın Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu Uyguma Oteli'ne sıçradı. Tüm ekipler koordineli şekilde yoğun bir şekilde yangınla mücadele ediyor" açıklamasını yaptı.

YORUMLAR
500
Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı Muğla açıklarında 101 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla açıklarında 101 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kaynak: ANKA

Orman Genel Müdürlüğü, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris Belediye Başkanı Oktay: 'Uygulama Oteli'nde ve Çevresindeki Alevleri Söndürme Çalışmaları Hızla Devam Ediyor' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
23:30 Milyonların merakla beklediği EYT sorununun çözümü için masada 3 formül var! İşte Erdoğan'ın son kararı vereceği seçenekler
23:10 Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Luan Peres'i renklerine bağladı! İşte bonservis bedeli
22:09 İSO toplantısında TCMB Başkanı Kavcıoğlu ile sanayiciler arasında yaşanan "stokçuluk" tartışması sonucu gergin anlar yaşandı
21:23 Çiftçinin meraklı bekleyişi sona erdi! Bakan Kirişci yeni tohumluk fiyatlarını duyurdu!
21:03 Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 54 kişi hastaneye kaldırıldı! Belediye Başkanı da tedavi görenler arasında
20:43 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın torpil iddiası mahkemeye taşındı! Suç duyurusunda bulunan Bakan Varank: Hesap verecek
20:07 Bakan Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşına Osman Kavala tepkisi! "Kavala'yı Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz"
19:21 Kocaeli'de 7 dilenci kadın saç saça baş başa birbirine girdi! O anlar vatandaş kamerasına yansıdı
19:17 İstanbul Boğazı, bir geminin arıza yaşaması sonucu çift yönlü trafiğe kapatıldı
18:58 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Miçotakis'e sert sözler: Doğu Akdeniz'de saldırgan bir siyaset takip ettiğini tüm dünyaya göstermektedir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 23:51:43. #1.13#
SON DAKİKA: Marmaris Belediye Başkanı Oktay: "Uygulama Oteli'nde ve Çevresindeki Alevleri Söndürme Çalışmaları Hızla Devam Ediyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement