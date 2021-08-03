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MARMARİS BELEDİYE BAŞKANI'NDAN 'TRAFİĞE ÇIKMAYIN' ÇAĞRISI - Son Dakika

MARMARİS BELEDİYE BAŞKANI'NDAN 'TRAFİĞE ÇIKMAYIN' ÇAĞRISI

03.08.2021 11:32

Marmaris'teki yangında 5'inci gün; 35 keçi yanmaktan kurtarıldı (3)Muğla'nın Marmaris ilçesi'nde, 5 gündür devam eden orman yangınları için kendisine bağlı saha ekiplerin koordinasyonunu sağlayan Belediye Başkanı Mehmet Oktay, daha çok hava desteği isteyerek vatandaşları trafiğe...

Marmaris'teki yangında 5'inci gün; 35 keçi yanmaktan kurtarıldı (3)

Muğla'nın Marmaris ilçesi'nde, 5 gündür devam eden orman yangınları için kendisine bağlı saha ekiplerin koordinasyonunu sağlayan Belediye Başkanı Mehmet Oktay, daha çok hava desteği isteyerek vatandaşları trafiğe çıkmamaları, görevlilere işini rahatlamaları çağrısında bulundu. İlçenin 23 kilometre kırsalında bulunan Hisarönü Mahallesi'nde çalışmaları yöneten Başkan Oktay, Dört gündür Marmaris ve ülke olarak ciğerlerimiz yanmakta ve yangınlar devam ediyor hala kontrol altına alınmadı. Kırsal Hisarönü, Turunç, Bayır, Turgut ve Marmaris ilçe merkezi Armutalan ile Beldibi'nde yangın devam ediyor. İlk günden itibaren yetkililerden hava desteği sağlayın çağrısı yaptım. Bulunduğumuz coğrafya karadan müdahaleye izin vermiyor. Tüm ekibimizle kendi doğamızı ve çevremizi korumak için uyumadan sahada görevimize devam ediyoruz Yardımlarla ilgili herkese teşekkür ederim. Marmarisliler dayanışmanın çok güzel örneklerini gösterdi. Kontrolsüz yardım yapılmasın. Gıda, yiyecek ve içecek ihtiyacımız yok. Kurumlarla iletişime geçmeden lütfen gıda ve içecek göndermeyin. Kendi şahsi ve belediye resmi sosyal medya hesaplarımızda duyuru yapıyoruz. Vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmasınlar. Yangınla mücadele eden ekiplere yol vermek ve daha hızlı işlerini yapması için trafiğin açık tutulması gerekiyor. Halkımız daha duyarlı olursa verilen mücadele daha anlamlı ve gecikmeden olacaktır dedi. Ayrıca Başkan Oktay, dört gün içinde Milli Parklar tarafından koruma altında olan yaklaşık 11 bin hektar ormanın yandığını söyledi.

MARMARİS BELEDİYE BAŞKANI'NDAN 'TRAFİĞE ÇIKMAYIN' ÇAĞRISI
MARMARİS BELEDİYE BAŞKANI'NDAN 'TRAFİĞE ÇIKMAYIN' ÇAĞRISI
MARMARİS BELEDİYE BAŞKANI'NDAN 'TRAFİĞE ÇIKMAYIN' ÇAĞRISI
MARMARİS BELEDİYE BAŞKANI'NDAN 'TRAFİĞE ÇIKMAYIN' ÇAĞRISI

Orman Yangınları, Hisarcık, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MARMARİS BELEDİYE BAŞKANI'NDAN 'TRAFİĞE ÇIKMAYIN' ÇAĞRISI - Son Dakika


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