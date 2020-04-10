Marmaris Belediye Başkanı Oktay'dan Bakan Koca'ya Marmaris paylaşımı teşekkürü - Son Dakika

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesaplarından Marmaris'in meydanını paylaşmasına teşekkür etti.

Bakan Koca, sosyal medya hesaplarından yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında 'evde kal' çağrılarına uyan 18 ilin ve 1 ilçenin boş meydanlarından çekilen videoyu, "Bu filmin kahramanları günü evde geçirenlerdir" mesajıyla paylaştı.

Marmaris'in 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nın paylaşılmasına Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, kişisel ve belediyenin sosyal medya hesaplarından Bakan Koca'nın mesajını teşekkür ederek paylaştı.

Oktay, teşekkür paylaşımını evinde kal etiketiyle paylaşırken şu ifadelere yer verdi:

"EvindeKal'dığı için bu filmde görünmeyen kahraman Marmarisliler adına çok teşekkür ediyoruz. Bu belayı yenmek için gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm sağlık emekçilerimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz."