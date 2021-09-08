Üye Girişi
Marmaris Belediye Başkanı Oktay'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

Marmaris Belediye Başkanı Oktay'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama Açıklaması

08.09.2021 16:11
Marmaris Belediye Başkanı Oktay'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama Açıklaması, System.String[]

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, ilçede etkili olan orman yangınıyla ilgili, "Yanan alanlarda kesim çalışmaları başladı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, ilçede etkili olan orman yangınıyla ilgili, "Yanan alanlarda kesim çalışmaları başladı. Kamuoyunda dönem dönem yanmış ama birkaç dalı kalmış ağaçlarla ilgili kesilmesin yönünde talepler oluyor, bunlarla bizler de karşılaşıyoruz." dedi.

Başkan Oktay, Armutalan Kültür Merkezi'ndeki Belediye Meclisinin eylül ayı oturumda, ilçedeki yanan ormanlarla ilgili uzman görüşleri dahilinde çalışmalar yapıldığını belirtti.

Marmaris tarihinin en büyük yangın felaketinin yaşandığına dikkati çeken Oktay, "1979 yılında çıkan yangında Taşhan bölgesinde 11 bin hektar alanın yanmıştı. Geçtiğimiz ay yaşanan felakette ise 13 bin 600 hektar orman alanının kül oldu. Böyle bir acıyı yaşamak hepimiz için çok zor. Ben tüm kurumlarda görev alan personellerimize, gönüllü yurttaşlarımıza ve katkı sunan herkese teşekkür etmek istiyorum. Canla başla herkes özverili bir şekilde bir mücadele sergiledi." diye konuştu.

Yaraların sarılmaya başlandığını vurgulayan Oktay, şunları kaydetti:

"Orman Genel Müdürlüğü ile görüşmeler yaptık. Yanan alanlarda kesim çalışmaları başladı. Kamuoyunda dönem dönem yanmış ama birkaç dalı kalmış ağaçlarla ilgili kesilmesin yönünde talepler oluyor, bunlarla bizler de karşılaşıyoruz. Bununla ilgili konunun uzmanlarıyla görüştük. Kızılçam için yandıktan sonra bir miktar yeşil kalsa dahi onun tekrardan tutmasının mümkün olmadığı yönünde uzman görüşleri var. Orman Genel Müdürlüğü'nün özellikle İçmeler'de bölgesinde kente bakan yamaç kısımlarda yapılacak kesim ve teraslama çalışmalarının ardından farklı türlerde fide dikimi gerçekleştireceği bilgisini aldık. Kızılçamın yangın riskinden ötürü yerleşim bölgelerinden uzak tutulması yönünde bir anlayış hakim."

Oktay, ormanlar yandıktan sonra ortaya çıkması muhtemel selle ilgili çalışma yaptıklarını ve rapor hazırladıklarını da bildirdi.

Salgının seyrinin arttığına da dikkati çeken Oktay, "Vaka sayılarında çok ciddi bir artış söz konusu. Bu şekilde devam ederse hepimiz olumsuz olarak etkileneceğiz. Bunun için daha da dikkatli olmalı, kurallara uymalıyız. Ayrıca daha fazla aşılamaya ihtiyacımız var. Bu salgının önüne en pratik şekliyle aşılama ile geçilebilecek gibi görülüyor. Bu nedenle sizlerin de çevrenize bu yönde tavsiyelerde bulunulması fayda sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Marmaris Belediye Başkanı Oktay'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama Açıklaması
Marmaris Belediye Başkanı Oktay'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama Açıklaması
Marmaris Belediye Başkanı Oktay'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama Açıklaması
Marmaris Belediye Başkanı Oktay'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama Açıklaması

Mehmet Oktay, Armutalan, Marmaris, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Marmaris Belediye Başkanı Oktay'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şenol Güneş'e bir eleştiride Serhat Akın'dan geldi: Kenan Karaman'ı oynatıyor, kafayı yiyeceğim 17:27 Şenol Güneş'e bir eleştiride Serhat Akın'dan geldi: Kenan Karaman'ı oynatıyor, kafayı yiyeceğim Ruslar tuzağa çekildi! İstihbaratçıların sabah operasyonu kıskıvrak yakalanmalarını sağladı 17:23 Ruslar tuzağa çekildi! İstihbaratçıların sabah operasyonu kıskıvrak yakalanmalarını sağladı Evden çöp atmaya çıktı, dehşeti yaşadı! Talihsiz vatandaş yaşanan kazada taklalar attı 17:11 Evden çöp atmaya çıktı, dehşeti yaşadı! Talihsiz vatandaş yaşanan kazada taklalar attı
Yıldız Tilbe aşı olduğu yönündeki haberleri yalanladı: Olmadım ve asla olmayacağım 17:03 Yıldız Tilbe aşı olduğu yönündeki haberleri yalanladı: Olmadım ve asla olmayacağım Sarı-lacivertli takımın sezon başında aldığı Caulker, Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep'e kiralandı 16:55 Sarı-lacivertli takımın sezon başında aldığı Caulker, Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep'e kiralandı Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşverenin yaptığı bordro oyunu, işçinin emeklilik maaşını ve tazminatı düşürüyor 16:34 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşverenin yaptığı bordro oyunu, işçinin emeklilik maaşını ve tazminatı düşürüyor
Son Dakika! Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye 5 ay hapis cezası verildi 15:57 Son Dakika! Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye 5 ay hapis cezası verildi Meslek liselilere müjde! MEB meslek ders kitaplarını da ilk kez 15:40 Meslek liselilere müjde! MEB meslek ders kitaplarını da ilk kez "ücretsiz kitap" kapsamına alındı

Son Dakika Haberleri
17:27 Şenol Güneş'e bir eleştiride Serhat Akın'dan geldi: Kenan Karaman'ı oynatıyor, kafayı yiyeceğim
17:25 Ülkesini terk eden Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani: Hayatımın en zor kararıydı, silahların susması için mecburdum
17:23 Ruslar tuzağa çekildi! İstihbaratçıların sabah operasyonu kıskıvrak yakalanmalarını sağladı
17:03 Yıldız Tilbe aşı olduğu yönündeki haberleri yalanladı: Olmadım ve asla olmayacağım
16:54 Sarı-lacivertli takımın sezon başında aldığı Caulker, Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep'e kiralandı
16:51 Facebook çalışanlarının tüm WhatsApp mesajlarını okuyabildikleri iddia edildi! Hatta sadece mesaj okuyacak 1000 kişi, işe alınmış
16:33 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşverenin yaptığı bordro oyunu, işçinin emeklilik maaşını ve tazminatı düşürüyor
16:26 Son Dakika: Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Gustavo Assunçao, İstanbul'a ayak bastı
16:15 Sarı-Lacivertliler'de mutsuz olduğu düşünülen Mesut Özil için MLS takımları devreye girdi
16:08 Karısını sokak ortasında yaraladı, müdahale edenleri de tehdit etti: Yaklaşma vururum
Fenerbahçe ve Ronaldo aynı davada el ele verdi! Oyuncu değerleri manipüle ediliyor iddiası Fenerbahçe ve Ronaldo aynı davada el ele verdi! Oyuncu değerleri manipüle ediliyor iddiası         
17:42
Ülkesini terk eden Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani: Hayatımın en zor kararıydı, silahların susması için mecburdum Ülkesini terk eden Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani: Hayatımın en zor kararıydı, silahların susması için mecburdum         
17:25
Yoğun yağış sonrası ortaya çıktı, kanlıca mantarının kilosu 50 TL'den satılıyor Yoğun yağış sonrası ortaya çıktı, kanlıca mantarının kilosu 50 TL'den satılıyor         
17:19
Aşı yaptırmayan iki anne koronadan öldü! Geride 3 bebek öksüz kaldı Aşı yaptırmayan iki anne koronadan öldü! Geride 3 bebek öksüz kaldı         
17:11
Doktorlardan, anne-babalara önemli uyarı: Aileleri aşı olmayan çocuklarda vaka oranları artış gösteriyor Doktorlardan, anne-babalara önemli uyarı: Aileleri aşı olmayan çocuklarda vaka oranları artış gösteriyor         
16:59
Mersin'de yetiştirilen ejder meyvesi, Amerikan askerlerine gönderiliyor Mersin'de yetiştirilen ejder meyvesi, Amerikan askerlerine gönderiliyor         
16:52
Son Dakika: Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Gustavo Assunçao, İstanbul'a ayak bastı Son Dakika: Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Gustavo Assunçao, İstanbul'a ayak bastı         
16:27
Milli Takım'da Şenol Güneş'in yerine gelebilecek hoca adayları netleşti! 7 kişilik listenin 5'i yabancı Milli Takım'da Şenol Güneş'in yerine gelebilecek hoca adayları netleşti! 7 kişilik listenin 5'i yabancı         
15:46
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, yeşil ışık yaktı: Türkiye ile diyaloğa hazırız Ermenistan Başbakanı Paşinyan, yeşil ışık yaktı: Türkiye ile diyaloğa hazırız         
15:02
Yasal gerekçe olmadan işten çıkarılanlar, yapılan başvuru ile 8 maaş tazminat alabilecek Yasal gerekçe olmadan işten çıkarılanlar, yapılan başvuru ile 8 maaş tazminat alabilecek         
14:58
İlk istifa, Şenol Güneş'i eleştiren Ersin Düzen'den geldi! Basın Danışmanlığı görevinden ayrıldı İlk istifa, Şenol Güneş'i eleştiren Ersin Düzen'den geldi! Basın Danışmanlığı görevinden ayrıldı         
14:41
Kanser hastası eşi için aronya meyvesi yetiştirmeye başladı, bir yılda 1 milyon 900 lira kazanacak Kanser hastası eşi için aronya meyvesi yetiştirmeye başladı, bir yılda 1 milyon 900 lira kazanacak         
14:23
Falaka olayıyla gündem olan Erkan T. suskunluğunu bozdu: Kırmızı koltuktaki kadın eşimdi Falaka olayıyla gündem olan Erkan T. suskunluğunu bozdu: Kırmızı koltuktaki kadın eşimdi         
14:20
Sakarya'da vatandaşlar tarafından Sakarya'da vatandaşlar tarafından "eğitim uçağı düştü ihbarı" ekipleri harekete geçirdi         
13:58
Antalya'da yürek yakan ölüm! 16 yaşındaki Efe Asaf, sınıfta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Antalya'da yürek yakan ölüm! 16 yaşındaki Efe Asaf, sınıfta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti         
12:56
Genç adam, pastanın içine sakladığı 8 bin liralık telefon ile eşine sürpriz yaptı Genç adam, pastanın içine sakladığı 8 bin liralık telefon ile eşine sürpriz yaptı         
11:10
Kim Milyoner Olmak İster'de seyirci jokeri sonucu Kenan İmirzalıoğlu'nu bile şaşırttı Kim Milyoner Olmak İster'de seyirci jokeri sonucu Kenan İmirzalıoğlu'nu bile şaşırttı         
10:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2021 17:59:44. #1.13#
SON DAKİKA: Marmaris Belediye Başkanı Oktay'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement