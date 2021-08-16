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Marmaris Belediye Başkanı Oktay'dan Şahan Gökbakar'a 'geçmiş olsun' ziyareti - Son Dakika

Marmaris Belediye Başkanı Oktay'dan Şahan Gökbakar'a 'geçmiş olsun' ziyareti

16.08.2021 17:15
Marmaris Belediye Başkanı Oktay'dan Şahan Gökbakar'a 'geçmiş olsun' ziyareti, System.String[]

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, ilçede 8 gün süren orman yangınında, sosyal medyada yaptığı canlı yayınlarla dikkat çeken ve bölgeye hava desteği isteyen ünlü sanatçı Şahan Gökbakar'ı evinde ziyaret edip 'Geçmiş olsun' dileklerini sundu.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, ilçede 8 gün süren orman yangınında, sosyal medyada yaptığı canlı yayınlarla dikkat çeken ve bölgeye hava desteği isteyen ünlü sanatçı Şahan Gökbakar'ı evinde ziyaret edip 'Geçmiş olsun' dileklerini sundu. Zor günler geçirildiğini belirten Şahan Gökbakar, yaraların sarılması için üzerine düşen her şeyi yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Marmaris'in Selimiye Mahallesi'nde evi bulunan sanatçı Şahan Gökbakar, Marmaris yangını sırasında yaptığı canlı yayınlarla dikkat çekmişti. 8 gün boyunca sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Gökbakar, yangının Selimiye Delikyol'a doğru adım adım ilerleyişini aktarmış ve yetkililere havadan müdahale çağırısında bulunmuştu. Gökbakar'ın bu çağrısı özellikle sosyal medyada paylaşım rekorları kırmıştı. Yangını son ana kadar takip eden ve komşusunun evinin yanmasını izleyen Gökbakar'ın evi şans eseri alevlere teslim olmaktan kurtulmuştu.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da Şahan Gökbakar'ı ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Oktay, "Şahan, 8 günlük kabus boyunca sesimizi duyurmamıza büyük katkı sundu. Bizler gibi o da yaptığı canlı yayınlarla Marmaris'in yangın söndürme uçağına ihtiyacı olduğunu anlattı. Kendi evi de yanmaktan son anda kurtuldu. Ben sesimizi duyurmamıza destek olduğu için teşekkür ederken, bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Belediye Başkanı Oktay'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Şahan Gökbakar da "Çok büyük bir felaket yaşadık. Hepimize büyük geçmiş olsun. Şimdi yaraların sarılması için bizler de ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" ifadesini kullandı. - MUĞLA

Marmaris Belediye Başkanı Oktay'dan Şahan Gökbakar'a 'geçmiş olsun' ziyareti
Marmaris Belediye Başkanı Oktay'dan Şahan Gökbakar'a 'geçmiş olsun' ziyareti
Marmaris Belediye Başkanı Oktay'dan Şahan Gökbakar'a 'geçmiş olsun' ziyareti
Marmaris Belediye Başkanı Oktay'dan Şahan Gökbakar'a 'geçmiş olsun' ziyareti

Şahan Gökbakar, Mehmet Oktay, Marmaris, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Marmaris Belediye Başkanı Oktay'dan Şahan Gökbakar'a 'geçmiş olsun' ziyareti - Son Dakika Magazin


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