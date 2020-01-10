Marmaris Belediye Başkanı Oktay gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika
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Marmaris Belediye Başkanı Oktay gazetecilerle bir araya geldi

13 dakika önce

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

Marmaris Belediye Başkanı Oktay gazetecilerle bir araya geldi, System.String[]

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

Oktay, Netsel Marina'daki bir restoranda düzenlenen buluşmada, gazetecilerle sohbet etti.

Gazetecilerin zor şartlarda önemli bir görev ve sorumluluk üstlendiğini belirten Oktay, "Gazetecilik, fedakarlık ve sorumluluk isteyen bir meslek. Yaşadıkları en zor şartlara rağmen görevlerini canları pahasına yerine getirmeyi amaçlayan gazetecilerin, halkı ilkeli, tarafsız ve doğru bilgilendirme çabası gerçekten çok önemli." dedi.

Oktay, gazetecilerin turizm merkezi Marmaris'in tanıtımı, gelişmesi ve ilerlemesi adına çok önemli bir göreve üstlendiğini vurguladı.

Gazeteciler vatandaşla yöneticiler arasında köprü oluşturduğunu ifade eden Oktay, tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü tebrik etti, başarı ve kolaylıklar diledi.

Programa Marmaris Belediye Başkan Yardımcıları İhsan Öztürk, Burak Demirtaş, Hakan Köksal ve belediyenin basın birimi görevlileri de katıldı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Mehmet Oktay, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:04 Kaynak: AA
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