Marmaris Belediye Başkanı Oktay, Mazbatasını Aldı
1 saat önce
Muğla'nın Marmaris İlçe Belediye Başkanı seçilen Mehmet Oktay, mazbatasını aldı.
Muğla
'nın Marmaris
İlçe Belediye Başkanı seçilen Mehmet Oktay
, mazbatasını aldı.
Marmaris Adliyesi'ne giderek mazbatasını, İlçe Seçim Kurulundan teslim alan Oktay'ı, belediye personeli çiçeklerle karşıladı.
Oktay, hizmet binasının girişinde yer alan x-ray cihazının sökülmesi talimatını verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:32 Kaynak: AA
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