Son Dakika Haberleri: Marmaris Belediye Başkanı Oktay, Mazbatasını Aldı

Marmaris Belediye Başkanı Oktay, Mazbatasını Aldı

1 saat önce

Muğla'nın Marmaris İlçe Belediye Başkanı seçilen Mehmet Oktay, mazbatasını aldı.

Marmaris Belediye Başkanı Oktay, Mazbatasını Aldı, System.String[]
Muğla'nın Marmaris İlçe Belediye Başkanı seçilen Mehmet Oktay, mazbatasını aldı.

Marmaris Adliyesi'ne giderek mazbatasını, İlçe Seçim Kurulundan teslim alan Oktay'ı, belediye personeli çiçeklerle karşıladı.

Oktay, hizmet binasının girişinde yer alan x-ray cihazının sökülmesi talimatını verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:32 Kaynak: AA

Mehmet Oktay, Muğla, Marmaris, Güncel
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