Marmaris Belediye Başkanı Oktay turistik köylerde - Son Dakika

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay; beraberinde Başkan Yardımcısı Burak Demirtaş ve Zabıta Müdürü Erkan Ünver'le birlikte Selimiye Köyü ve Bozburun Beldesi mahallelerine giderek, yapılan çalışmaları inceledi.

Marmaris Belediyesinden verilen bilgiye göre; Selimiye Köyü mahallesinde Muhtar Ahmet Coşkun'la birlikte yapılan incelemelerde plajdaki şemsiye ve şezlong aralıklarının pandemi kurallarına göre düzenlenmesine dikkat çeken Belediye Başkanı Oktay;Selimiye plajına yeni duştuvalet yapılacağını ve diğer alt yapı çalışmalarının da aralıksız sürdürüleceğini söyledi.

BİZ ÇALIŞACAĞIZ MİSAFİRLERİMİZ DE DİKKATLİ OLACAK

Selimiye Köyünden sonra Bozburun beldesi mahallesine geçen Marmaris Belediye Başkanı Oktay esnaflarla sohbet ederek, pazaryerini ziyaret etti.

Başkan Oktay incelemeler sonrası yaptığı açıklamada sorunları yerinde tespit etmek için ziyaretleri sürdüreceklerini belirterek, "Normalleşmeyle birlikte hareketlilik de başladı. Selimiye ve Bozburun'la başladığımız ziyaretlerimiz kapsamında tüm uzak mahallelere gideceğiz. İhtiyaçları yerinde görüp, çalışmalarımıza bu doğrultuda yön vereceğiz. Pandemi kurallarına göre hareket etmek zorundayız. Hem belediye olarak biz hem de esnafımız, bu kurallardan taviz vermeden misafirlerimizi ağırlayacağız. Misafirlerimizin de bu kurallara riayet etmesi çok önemli. Onlardan maske kullanımına dikkat etmelerini, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymalarını önemle rica ediyoruz." dedi.