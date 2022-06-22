Marmaris Belediye Başkanı Oktay: "Yangınlara Müdahale İçin Gece Görüşlü Helikopter Desteği İstemiştik. Öğrendik Ki Envanterde Yokmuş"

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Maalesef ki yangında 24 saat geride kaldı. Dün karanlık bastırmadan alevlere müdahale edebilmek için bölgeye gece görüşlü helikopter desteği istemiştik. Öğrendik ki envanterde yokmuş" dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, bu akşam sosyal medya hesabından açıklama yaparak, 24 saattir söndürülemeyen orman angını hakkında bilgi verdi. Oktay'ın açıklaması şöyle:

"Maalesef ki yangında 24 saat geride kaldı. Dün karanlık bastırmadan alevlere müdahale edebilmek için bölgeye gece görüşlü helikopter desteği istemiştik. Öğrendik ki envanterde yokmuş.

"ZOR BİR GECE DAHA BİZİ BEKLİYOR"

Bugün ise ekiplerin müdahalesine rağmen alevler rüzgarın da etkisiyle kontrol altına alınamadı. Havanın kararmasıyla çalışmalar yine karadan devam edecek. Zor bir gece daha bizi bekliyor. Sizlere müjdeli haberler vermek umuduyla tüm ekiplere kolaylıklar diliyorum."