Marmaris Belediye girişine dezenfekten tüneli kuruldu - Son Dakika

Marmaris ilçesinde teni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belediye hizmet binası girişine dezenfekten tüneli kuruldu.

Marmaris Belediyesi talebinin talebi üzerine ilçede 30 yıldır faaliyet gösteren temizlik şirketi sahibi tarafından "Jet Hijyen" adı verilen dezenfekten tüneli belediye hizmet binasının girişine konuldu.

Belediyeye girenler 6 saniye tünel içinde kalarak dezenfekte oluyor. Belediye giriş yapanların ayrıca güvenlik görevlilerince ateşi ölçülüyor.

Dezenfektan tünellerinin hafta içinde semt pazarı girişlerine, kamu kurum kuruluşları, otel ve alışveriş merkezi olmak üzere 25 ayrı noktaya daha yerleştirileceği belirtildi.

Temizlik şirketinin sahibi Süleyman Erdaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, cihazın mühendisleri tarafından geliştirdiğini, cihazın yapımında Sağlık Bakanlığı onaylı ve biyosidal üretim ürünleri tercih ettiklerini kaydetti.