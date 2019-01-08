Son Dakika Haberleri: Marmaris Belediye Meclis Toplantısı

Marmaris Belediye Meclis Toplantısı

54 dakika önce

Marmaris Belediye Meclisi aylık toplantısı gerçekleştirdi.

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Marmaris Belediye Meclisi aylık toplantısı gerçekleştirdi.

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar başkanlığında, Belediye Meclisi Salonu'nda düzenlenen toplantıda 5 gündem maddesi görüşüldü. Maddeler, CHP'li ve AK Parti'li üyelerin oy birliği ile kabul edildi.

Belediye Meclisi 2019 yılı içerisinde yapacağı 1 aylık tatil dönemini Mart ayı olarak belirledi.

Toplantıda, Hakkı Şevket Bayındır, Zeki Danışman, Haluk Çiftçi, Hasan Yıldırım denetim komisyonu üyeliğine seçildi.

Toplantıda, Meclis üyelerine meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için belediye başkanına ödenen maaşının bir günlük miktarının üçte biri oranında huzur hakkı ödenmesi kararlaştırıldı.

Sözleşmeli personellerin hizmet sözleşmesinin yenilenmesi için belediye başkanına yetki verildiği toplantıda bir sonraki oturumun 5 Şubat Salı günü yapılmasına karar verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:04 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Acar, Marmaris, Güncel
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