Son Dakika Haberleri: Marmaris Belediye Meclisi Toplantısı Halka Açık Yapıldı

Marmaris Belediye Meclisi Toplantısı Halka Açık Yapıldı

39 dakika önce

Marmaris Belediye Meclisi toplantısı halka açık yapıldıMUĞLA - Marmaris Belediye Meclisi toplantısı halka açık olarak gerçekleştirildi.

Marmaris Belediye Meclisi Toplantısı Halka Açık Yapıldı, System.String[]
Marmaris Belediye Meclisi toplantısı halka açık yapıldı

MUĞLA - Marmaris Belediye Meclisi toplantısı halka açık olarak gerçekleştirildi. 9 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıya ilçe yaşayanları yoğun ilgi gösterdi.
Marmaris Belediye Başkanlığı 2019 yılı Nisan ayı üçüncü olağan Meclis Toplantısı yapıldı. Toplantı Armutalan Kültür Merkezi Tarık Akan Sahnesi'nde halka açık şekilde gerçekleştirildi. Dokuz gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıya ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi. Toplantının açılış konuşmasını CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay yaptı. Daha önce Marmaris Belediye Başkanlığı görevinde bulunanlara hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Oktay, "Yeni dönem olarak bizlerin ilk toplantısını açıyorum. Aylar süren tatlı bir yarıştan sonra, sizlerin tercihi ile görev dağılımı bu şekilde oluştu. CHP, İyi Parti ile birlikte, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Demokratik Sol Parti'den arkadaşlar ile önümüzdeki beş yıl inşallah güzel Marmaris için olumlu işlere imza atacağız diye ümit ediyorum. Eski Belediye Başkanı Sayın İsmet Karadinç ve Sayın Ali Acar'a yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.
Görüşülen gündem maddelerinden ilki başkanlık divanının oluşturulmasıydı. Yapılan gizli oylamada oy çokluğu ile Meclis birinci Başkanvekili Ethem Sayar, ikinci Başkanvekili Asım Geniş seçildi. Meclis toplantısı 7 Nisan Salı günü saat 15: 00'da toplanmak üzere sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:54 Kaynak: İHA

Armutalan, Marmaris, Yerel
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