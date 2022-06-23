Marmaris Belediyesi: Değirmenyanı'nda Alevler Çoğaldı. Hepimizi Zor Bir Gece Daha Bekliyor

Marmaris Belediyesi, ilçede dün akşam başlayan ve hala süren orman yangınına ilişkin bir videoyu, "Değirmenyanı'nda alevler çoğaldı. Hepimizi zor bir gece daha bekliyor" notuyla sosyal medya hesabında yayınladı.

Marmaris Belediyesi, sosyal medya hesabında, ilçede devam eden orman yangınında alevlerin Değirmenyanı'na kadar indiğini gösteren bir video paylaştı. Belediyenin paylaşımında, "Değirmenyanı'nda alevler çoğaldı. Hepimizi zor bir gece daha bekliyor" denildi.