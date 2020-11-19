Marmaris'te toplu sözleşme imzalandı - Son Dakika

Marmaris Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında üç yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı. İşçilere ilk yıl için yüzde 12 zam öngören sözleşmenin imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Pandemi döneminde dahi önceliğimiz emekçilerimiz oldu" dedi.

Marmaris Belediyesi ile Belediye - İş Sendikası arasında 109 kadrolu işçiyi kapsayan üç yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Belediye - İş Sendikası Muğla Şube Başkan Yardımcısı Atilla Türkmen tarafından imzalanan sözleşmede işçilere ilk 6 ay yüzde 6, ikinci 6 ayda da yüzde 6 olmak üzere yıllık yüzde 12 zam yapılmasına karar verildi.

Belediye başkanlık makamında gerçekleşen imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Yönetim olarak her zaman emekçilerimizin alın terinin karşılığını eksiksiz vermenin düşüncesi içinde olduk. Belediyeleri de ekonomik olarak büyük sıkıntılara sokan ve hala da devam eden pandemi döneminde dahi öncelikli olarak emekçilerimizin maaşını ödedik. Bir turizm kenti olan Marmaris'te yaşanan sıkıntılara hepiniz şahitsiniz. Ancak buna rağmen işçimizin yanında olduk. Şimdi de toplu iş sözleşmesiyle sendikal haklarını veriyoruz" dedi.

Sendika Şube Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çulha ve İşyeri Baş Temsilcisi Atilla Kaya'nın da katıldığı imza töreninde "Gönül ister ki 10 değil 30 verelim. Ancak bu süreçte halkımıza hizmet için de mali dengeleri korumak zorundayız" ifadesini kullanan Oktay, "Belediye-İş Sendikası ile toplantılarımızı gerçekleştirdik. Bütçemiz el verdiğince, sosyal hakların da iyi olduğu bir sözleşme imzaladık. Bizler sizlerle birlikte onurlu bir yaşam sürmek istiyoruz. Eşinizle, çocuğunuzla, ailenizle yaşam standartlarınızın çok iyi olmasını istiyoruz. Çalışmalarımız hep bu yönde" açıklamasını yaptı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, sözlerini şöyle tamamladı; "Bizler Marmaris Belediyesi olarak büyük bir aileyiz, bir bütünüz. Mutluluk ve huzur aileden başlar. Bu birlikteliğin ve bütünlüğün bozulmaması, bu mücadelenin bitmesini istemiyoruz. Hep birlikte Marmaris için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz."

Sendika temsilcileri ise Marmaris Belediyesi'nin işçilerin haklarını verme konusunda büyük fedakarlık gösterdiğini belirterek "Pandemi döneminde birçok belediyede sorun yaşanırken Marmaris'te büyük sorunlar hiç yaşanmadı. Sözleşme de son 8-9 yılın en iyi şartlarına sahip. Tüm işçiler adına teşekkür ediyoruz" dedi. - MUĞLA