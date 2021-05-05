Marmaris Belediyesi İnönü Caddesi'ni yeni görünümüne kavuşturdu - Son Dakika

Marmaris Belediyesi İnönü Caddesi'ni yeni görünümüne kavuşturdu

05.05.2021 14:44
Marmaris Belediyesi İnönü Caddesi'ni yeni görünümüne kavuşturdu, System.String[]

Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen yenileme çalışmalardan sonra İnönü Caddesi yepyeni bir görünüme kavuştu.

Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen yenileme çalışmalardan sonra İnönü Caddesi yepyeni bir görünüme kavuştu. Mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini dile getirirken, Belediye'ye teşekkür etti.

Marmaris Belediyesi'nin önemli çalışmalarından biri olan İnönü Caddesi'nde üst yapı, yol ve çevre düzenleme çalışması gerçekleştirildi. Bir süre önce tamamlanan çalışmalar kapsamında bin 270 metre uzunluğundaki İnönü Caddesi ve 146, 164, 170 sokaklarda toplam 20 bin metrekarelik alanı kapsayan yola çelik hasırlı beton alt temeli yapıldı. Bisiklet yolu, cep otoparkları, çiçeklikler, görme engelli vatandaşlar için hissedilebilir yüzeyin bulunduğu kaldırım, yağmur suyu tahliye hatları ve ızgaraları, yükseltilmiş yaya geçidi ve kasis gibi unsurların da gerçekleştirildiği yola asfalt dökülerek çalışma tamamlandı.

Mahalle yaşayanlarından Zeki Seylan, yıllardır yenilenmeyen caddelerinin yapılan çalışmalardan sonra çok güzel olduğunu ifade ederek, "Özellikle araç cepleri çok iyi oldu. Kapımın önünde cep olmasından son derece memnunum" dedi. Ali Büyüktopbaş ise asfalt yolları işaret ederek, "Yollarımız çok iyi oldu. Kaliteli oldu. Diğer komşularımızla da konuşuyoruz. Herkes çalışmalardan memnun" şeklinde konuştu.

Bir diğer mahalle sakini vatandaş ise bisiklet yolları ve cep otoparklarının yapımından çok memnun kaldığını söylerken başka bir bölge sakini de daha önce döşeli olan parke yolların gerek yağmur gerekse araçların geçişi nedeniyle bozulduğunu belirterek asfalt seriminin doğru bir karar olduğunu ifade etti. - MUĞLA

Marmaris Belediyesi İnönü Caddesi'ni yeni görünümüne kavuşturdu
Marmaris Belediyesi İnönü Caddesi'ni yeni görünümüne kavuşturdu

Fen İşleri Müdürlüğü, Marmaris Belediyesi, İnönü Caddesi, Bisiklet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Marmaris Belediyesi İnönü Caddesi'ni yeni görünümüne kavuşturdu - Son Dakika


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